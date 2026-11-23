Der Rechnungsabschluss des Rettungsfonds für das Jahr 2025 zeigt einen rasanten Anstieg der Kosten für die Flugrettung in Vorarlberg. Der öffentliche Beitrag kletterte binnen eines Jahres von 400.000 auf 1,8 Millionen Euro. Dabei hatte der Landesrechnungshof genau vor dieser Entwicklung gewarnt, entsprechend lautstark fällt die Kritik aus.
Im Ländle ist so manches anders, das gilt auch für die Flugrettung: Diese wird in Vorarlberg nämlich von der Bergrettung im Auftrag des Landes abgewickelt. Finanziert wird der Betrieb über den Rettungsfonds, in den das Land und die Gemeinden gemeinsam einzahlen.
Im vergangenen Jahr sind die Kosten geradezu explodiert: Laut aktuellem Rechnungsabschluss stieg der Beitrag an die Bergrettung von 400.000 Euro im Jahr 2024 auf nunmehr 1,8 Millionen Euro, die öffentlichen Kosten haben sich also mehr als vervierfacht. Auch die Dotierung pro Einsatzstunde ist in die Höhe geschnellt – und zwar von 33,36 Euro auf 101,09 Euro.
Ausbau der Flotte im Winter
Die Kostenexplosion ist vor allem auf die Erweiterung des Angebots zurückführen. Seit Ende des Jahres 2022 fliegen im regelmäßigen Winterbetrieb vier Notarzthubschrauber, zuvor waren in der kalten Jahreszeit lediglich zwei Maschinen im Einsatz.
Dazu kommen noch unterschiedliche Anbieter: Ganzjährig im Einsatz stehen die Hubschrauber „Christophorus 8“ (ÖAMTC, Standort Nenzing) und „Gallus 1“ (Wucher Helicopter, Standort Zürs), im Winter kommen „Robin 1“ (Schenk Air, Standort Schruns) und „Gallus 2“ (Wucher, Standort Ludesch) dazu. 2025 wurden in Summe rund 1350 Hubschraubereinsätze verzeichnet.
Kritik vom Rechnungshof
Überraschend kommt der Kostenanstieg nicht, zumal der Landesrechnungshof bereits 2024 vor genau dieser Entwicklung gewarnt hatte. Unter anderem bemängelten die Prüfer damals, dass es im Vorfeld des Ausbaus der Hubschrauberflotte keine fundierte Erhebung des tatsächlichen Bedarfs gegeben habe. Zudem wies der LRH ausdrücklich auf das Kostenrisiko für die öffentliche Hand hin.
Seitens der Landesregierung wurde nach der Rechnungshofschelte zwar eine Evaluierung des erweiterten Flugrettungssystems angekündigt, konkrete Ergebnisse liegen aber bis heute keine vor.
Neue Regeln bei der Alarmierung
Im Dezember des Vorjahres haben das Land und die Bergrettung zudem die Vorgaben für eine Alarmierung adaptiert. Seitdem hebt bei einem Notruf nicht mehr automatisch jener Hubschrauber ab, der am nächsten zum Einsatzort stationiert ist, stattdessen werden aus Kostengründen prioritär jene Hubschrauber angefordert, die ganzjährig im Rettungsdienst stehen.
Erst wenn diese nicht verfügbar sind, kommen die zusätzlichen Maschinen des Winter-Ergänzungssystems zum Einsatz. Diese Vorgabe gilt zwar nicht für lebensbedrohliche Notfälle, hat aber dennoch in der Vergangenheit für einige Irritationen gesorgt. Auch die Betreiber sind mit dem neuen Modus operandi nicht restlos glücklich, vor allem die Schrunser Schenk Air sieht sich massiv benachteiligt.
Wer den Notruf wählt, muss sich auf rasche Hilfe verlassen können. Damit das so bleibt, braucht der Rettungsfonds eine langfristig gesicherte Finanzierung.
Fabienne Lackner, Neos
Lackner: „Landesregierung muss endlich liefern“
Die „Kostenexplosion mit Rechnungshofansage“ ist für die Opposition natürlich ein gefundenes Fressen. Zumal ja nicht nur die Ausgaben für die Flugrettung aus dem Ruder laufen: Innerhalb von nur zehn Jahren sind die Finanzierungsbeiträge des Vorarlberger Rettungsfonds von rund sechs auf 22,6 Millionen Euro angewachsen, das entspricht fast einer Vervierfachung der Kosten. Angesichts der Dringlichkeit des Problems hat NEOS-Landtagsabgeordnete Fabienne Lackner kein Verständnis dafür, dass das Land immer noch nicht den vom Rechnungshof geforderten Evaluierungsbericht vorgelegt hat: „Seit zwei Jahren wird vertröstet. Jetzt muss die Landesregierung endlich liefern.“
Forderung nach Transparenz und Planungssicherheit
Weiters fordern die Pinken einen mittelfristigen Finanzplan mit der erwarteten Kostenentwicklung bis 2030: „Die Gemeinden, die den Rettungsfonds ja mitfinanzieren, müssen wissen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Eine verlässliche Rettungsversorgung und ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld gehören zusammen. Dafür braucht es Transparenz und Planbarkeit“, betont Lackner.
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