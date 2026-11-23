Lackner: „Landesregierung muss endlich liefern“

Die „Kostenexplosion mit Rechnungshofansage“ ist für die Opposition natürlich ein gefundenes Fressen. Zumal ja nicht nur die Ausgaben für die Flugrettung aus dem Ruder laufen: Innerhalb von nur zehn Jahren sind die Finanzierungsbeiträge des Vorarlberger Rettungsfonds von rund sechs auf 22,6 Millionen Euro angewachsen, das entspricht fast einer Vervierfachung der Kosten. Angesichts der Dringlichkeit des Problems hat NEOS-Landtagsabgeordnete Fabienne Lackner kein Verständnis dafür, dass das Land immer noch nicht den vom Rechnungshof geforderten Evaluierungsbericht vorgelegt hat: „Seit zwei Jahren wird vertröstet. Jetzt muss die Landesregierung endlich liefern.“