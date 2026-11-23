Bisher waren es Semmeln vom Vortag und übrig gebliebenes Essen, künftig sollen auch Shampoo, Make-up und Hautcreme dazukommen. Die Lebensmittelretter-App Too Good To Go erweitert ihr Geschäft in Österreich auf Kosmetik- und Drogerieartikel. Damit will das Unternehmen neue Überschüsse vermitteln und zusätzliche Kunden gewinnen. Doch wie viel Müll lässt sich damit tatsächlich vermeiden?
Seit einigen Wochen läuft dazu ein Pilotprojekt mit Händlern wie der Drogeriekette Bipa. Auch Apotheken sind beteiligt. Die Produkte werden in Überraschungssackerln gebündelt, über die App bezahlt und anschließend in den Geschäften abgeholt. Die Rabatte liegen laut der ORF-„Zeit im Bild“ bei gut 50 Prozent. Im Frühjahr 2027 soll das Angebot auf ganz Österreich ausgeweitet werden, kündigte die neue Geschäftsführerin Katharina Hauke im Gespräch mit der „Presse“ an.
Retter wollen auch Billa zurückgewinnen
Hauke übernimmt ab sofort die Verantwortung für Österreich sowie den gesamten DACH-Raum. In Österreich zählt Too Good To Go nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen registrierte Nutzer und 6500 Partnerbetriebe. Seit dem Markteintritt wurden mehr als 20 Millionen Überraschungssackerl vermittelt. Auch eine Rückkehr von Billa als Partner würde sich Hauke wünschen. Dazu gebe es Gespräche, konkrete Zusagen allerdings nicht.
Wie viel Müll wird wirklich vermieden?
Der Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund weiterhin hoher Abfallmengen. In Österreich fielen 2024 rund 1,18 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an. Knapp 569.000 Tonnen davon gelten als vermeidbar. Mehr als die Hälfte entsteht in Privathaushalten, auf den Handel entfallen lediglich sechs Prozent.
Dass die App tatsächlich zur Abfallvermeidung beitragen kann, zeigt eine Untersuchung der McGill-Universität. Bei mehr als 5000 Filialen der US-Kette Circle K sank nach Einführung von Too Good To Go der Abfall frischer und zubereiteter Lebensmittel um rund elf Prozent. Gleichzeitig stiegen Umsatz und Zahl der Transaktionen um knapp fünf Prozent. Auf Österreich sind diese Ergebnisse allerdings nicht direkt übertragbar.
Guter Gedanke mit zwielichtigem Effekt?
Zudem bleibt die Frage, ob der gewinnbringende Verkauf von Überschüssen Betriebe nicht auch davon abhalten könnte, Überproduktion von vornherein zu vermeiden. Und ein günstiges Sackerl ist erst dann tatsächlich gerettet, wenn die Produkte anschließend auch verwendet und nicht weggeworfen werden.
Lebensmittelrettung als Geschäft
Für die Betriebe ist das Modell jedenfalls auch wirtschaftlich interessant. Sie erhalten Geld für sonst möglicherweise unverkäufliche Ware, Kunden sparen beim Einkauf und Too Good To Go kassiert für jedes vermittelte Sackerl eine Provision. Deren Höhe wollte Hauke jedoch nicht verraten.
Weltweit setzte die Plattform 2024 rund 193 Millionen Euro um, der operative Gewinn lag bei 1,8 Millionen Euro. Mit Kosmetik- und Drogerieartikeln erschließt das Unternehmen nun zusätzliche Geschäftsfelder.
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