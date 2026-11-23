Seit einigen Wochen läuft dazu ein Pilotprojekt mit Händlern wie der Drogeriekette Bipa. Auch Apotheken sind beteiligt. Die Produkte werden in Überraschungssackerln gebündelt, über die App bezahlt und anschließend in den Geschäften abgeholt. Die Rabatte liegen laut der ORF-„Zeit im Bild“ bei gut 50 Prozent. Im Frühjahr 2027 soll das Angebot auf ganz Österreich ausgeweitet werden, kündigte die neue Geschäftsführerin Katharina Hauke im Gespräch mit der „Presse“ an.