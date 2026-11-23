Miley Cyrus hat Ja gesagt! Am Wochenende heiratete der Pop-Superstar den Schlagzeuger Maxx Morando. Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige jetzt Fotos ihrer Hochzeit und begeisterte die Fans mit ihrem wunderschönen Brautlook.
Jahrelang galt Miley Cyrus als das Enfant terrible der Musikwelt, ritt etwa nackt auf einer Abrissbirne und sorgte mit einem lasziven Auftritt bei den MTV Video Music Awards für einen kleinen Skandal. Doch die wilden Zeiten sind längst vorbei und so setzte die Sängerin bei ihrem Jawort am Wochenende auf einen schlichten, aber traumhaft schönen Brautlook.
Miley weinte Tränen des Glücks
Das zeigen die Bilder der Hochzeit, auf denen das Brautpaar beim Jawort unter einem Bogen weißer Blumen steht. Und Miley war offensichtlich zu Tränen gerührt: Immer wieder fuhr sich die Sängerin mit einem weißen Taschentuch über die Wangen, während sie gleichzeitig vor Freude strahlt.
Absoluter Hingucker ist aber natürlich auch Cyrus‘ Brautlook. Miley hatte sich für ein schlichtes, aber absolut aufregendes Brautkleid von Saint Laurent entschieden, das von Desinger Anthony Vaccarello entworfen wurde.
Tiefer Rückenausschnitt und Chopard-Schmuck
Während das Seidenkleid mit schmalem Schnitt und Schleppe vorne hochgeschlossen war, gab es hintenrum eine sexy Überraschung: einen Rückenausschnitt, der bis zur Taille reichte und den Blick auf ihre Tattoos freilegte.
Dazu kombinierte Cyrus weiße Sling Pumps sowie Chandeliers-Ohrringe von Chopard aus 18-karätigem Weißgold und mit 4,27 Karat Diamanten verziert. Dazu kombinierte die Sängerin einen massiven Chopard L‘Heure du Diamant Statementring mit 6,06 Karat Diamanten.
Und natürlich trug Miley ihren maßgefertigten Verlobungsring von Jacquie Aiche mit einem Diamanten im Kissenschliff.
Liebes-Tattoo für Maxx und Miley
Ein süßes Detail blieb am Hochzeitstag allerdings verborgen: das Liebes-Tattoo, das sich Cyrus und Morando kurz vor der Hochzeit stechen ließen.
Knapp über dem Intimbereich prangt nun bei Maxx und Miley jeweils der Name des Ehepartners auf der Haut. Das enthüllte der Tattoo-Künstler Jamie Gene Lopez auf seinem Instagram-Profil.
Sehen Sie hier das Foto von Miley Cyrus und Maxx Morando mit ihren Liebes-Tattoos, das Lopez auf seinem Profil veröffentlichte:
Ehe Nummer zwei für Cyrus
Für Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie „Hannah Montana“ gefeiert hatte und danach eine erfolgreiche Musikerin wurde, ist es die zweite Ehe. Sie war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet.
Die Verlobung mit Morando hatte sie Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben. Mit dem Schlagzeuger der Band Liily war sie damals bereits rund vier Jahre zusammen.
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