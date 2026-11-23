Jahrelang galt Miley Cyrus als das Enfant terrible der Musikwelt, ritt etwa nackt auf einer Abrissbirne und sorgte mit einem lasziven Auftritt bei den MTV Video Music Awards für einen kleinen Skandal. Doch die wilden Zeiten sind längst vorbei und so setzte die Sängerin bei ihrem Jawort am Wochenende auf einen schlichten, aber traumhaft schönen Brautlook.