Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Wien-Währing: Ein Fußgänger wurde auf der Gersthofer Straße von einem weißen Mercedes erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Doch statt anzuhalten und zu helfen, gab der bislang unbekannte Lenker Gas und flüchtete in Richtung Döbling. Die Polizei sucht nun nach dem Unfalllenker.
Es war kurz nach sieben Uhr früh, als sich am Sonntag der folgenschwere Unfall ereignete. Ein Mann wollte die Fahrbahn auf der Gersthofer Straße im 18. Wiener Bezirk überqueren, als er plötzlich von einem weißen Mercedes erfasst wurde.
Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an den Armen und am Oberkörper. Rettungskräfte waren sofort vor Ort, das Unfallopfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Unfalllenker ergriff die Flucht
Kaum zu glauben: Der bislang unbekannte Lenker des Unfallautos hielt nach dem Zusammenprall nicht an, sondern ergriff sofort die Flucht in Richtung Döbling. Von ihm fehlt bislang jede Spur.
Während der Unfallaufnahme musste die Gersthofer Straße zwischen der Kreuzgasse und der Währinger Straße vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Hinweise an Polizei
Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum weißen Mercedes beziehungsweise dessen Lenker geben kann, wird ersucht, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.
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