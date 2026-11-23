Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Wien-Währing: Ein Fußgänger wurde auf der Gersthofer Straße von einem weißen Mercedes erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Doch statt anzuhalten und zu helfen, gab der bislang unbekannte Lenker Gas und flüchtete in Richtung Döbling. Die Polizei sucht nun nach dem Unfalllenker.