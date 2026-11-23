Augenzeuge sprang nach

Noch bevor die Aufseher eingreifen konnten, schritt ein wachsamer Augenzeuge zur Tat. Der 24-jährige Syrer sprang auf die Gleise und rettete das Baby. Bis zum Eintreffen der Polizei kümmerte er sich dann weiterhin um das fünf Monate alte Kind.