Kinderwagen geschubst
Betrunkene Eltern lassen Baby auf Gleise rollen
Am Münchner Hauptbahnhof ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen: Ein Kinderwagen mit einem fünf Monate altem Baby stürzte auf die Gleise. Die schwer betrunkenen Eltern dürften schuld daran sein.
Bahnmitarbeiter wurden auf die jungen Eltern aus Polen aufmerksam, weil sie über den Bahnsteig torkelten. Aufgrund ihres unsicheren Gangs und der schlechten körperlichen Verfassung dürften sie den Buggy selbst ins Gleisbett gestoßen haben.
Augenzeuge sprang nach
Noch bevor die Aufseher eingreifen konnten, schritt ein wachsamer Augenzeuge zur Tat. Der 24-jährige Syrer sprang auf die Gleise und rettete das Baby. Bis zum Eintreffen der Polizei kümmerte er sich dann weiterhin um das fünf Monate alte Kind.
Das Baby sei nicht lebensbedrohlich verletzt, habe aber Prellungen am Kopf und war zudem unterkühlt gewesen, wie die deutsche Polizei mitteilte. Es befindet sich nun in Obhut des Jugendamtes.
Eltern drohen Konsequenzen
Die Eltern sehen sich mit strafrechtlichen Folgen konfrontiert, unter anderem wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Ein Alkoholtest bei der 18-jährigen Mutter ergab laut „Bild“-Zeitung 1,56 Promille, der 23-jährige Lebensgefährte verweigerte den Test und ging stattdessen auf die Beamten los.
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