In Wiener Bezirk Floridsdorf laufen derzeit erfolgreiche Schwerpunktaktionen gegen den illegalen Verkauf von Pyrotechnik! Dank eines couragierten Schuldirektors ist ein Billigwarengeschäft aufgeflogen, das kiloweise Feuerwerkskörper an Kinder verkauft hat. Einem Zwölfjährigen wurden am Bahnhof 135 Knaller abgenommen.
Dem Schuldirektor aus Floridsdorf kamen Beschwerden zu Ohren, dass in dem Geschäft Pyrotechnik auch an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Er meldete dies der Polizei – ein Großaufgebot an Einsatzkräften führte daraufhin am vergangenen Freitag in dem Floridsdorfer Geschäft Kontrollen durch.
Dabei stellten die Behörden vor Ort insgesamt rund 235 Kilogramm Pyrotechnik fest. Das Magistratische Bezirksamt beschlagnahmte die Gegenstände, die Feuerwehr führte diese ab.
Neben der Pyrotechnik wurden in dem Geschäft zahlreiche Mängel festgestellt, es folgten mehrfache Anzeigen wegen unterschiedlicher Delikte.
Über Hundert Knaller in Zugtoilette gefunden
Am Sonntag führten Kräfte der Bereitschaftseinheit Wien dann weitere Kontrollen bezüglich illegaler Pyrotechnik am Bahnhof Floridsdorf durch. Bei der Durchsuchung eines Zuges entdeckten die Beamten in einer Toilette 96 Stück der Kategorie F3 und 22 Stück der Kategorie F4. Wer die Knaller dort deponiert hat, ist bislang noch unklar.
Später hielten die Beamten einen gerade einmal zwölf Jahre alten Burschen an, der 100 pyrotechnische Gegenständer der Kategorie F2 dabeihatte. Außerdem stellten die Beamten bei ihm 35 Knaller der Kategorie F4 sowie ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät fest.
Auch bei einem 14-Jährigen wurde ein solch getarntes Elektroschockgerät sichergestellt. Zudem hatte er 90 Knaller der Kategorie F2 bei sich. Außerdem entdeckten die Beamten einen mutmaßlich aus einem Waggon gestohlenen Nothammer bei dem Burschen.
Insgesamt stellten die Beamten bei dem Einsatz am Sonntag 343 Stück verbotener Pyrotechnik sicher.
Derzeit führt die Wiener Polizei sowie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion gemeinsam mit verschiedenen Dienststellen verstärkt Kontrollen des Handels mit pyrotechnischen Gegenständen durch.
Für die Behörden steht insbesondere der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Dabei wird besonders auf mögliche Gefahren, etwa durch die unsachgemäße Lagerung von Pyrotechnik in Wohngebäuden, den Verkauf an Kinder und Jugendliche sowie den Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern, geachtet.
„Hat in Kinderhänden nichts verloren“
Die Wiener Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren im Umgang mit illegalen pyrotechnischen Gegenständen. Insbesondere Feuerwerkskörper mit Blitzknallsatz bergen ein erhebliches Verletzungsrisiko und können schwerste Verletzungen verursachen.
Pyrotechnik ist kein Spielzeug und hat in Kinderhänden nichts verloren. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Kindern Feuerwerkskörper zu verkaufen.
Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen
„Wer Kindern und Jugendlichen Feuerwerkskörper verkauft, nimmt eine Gefährdung ihrer Sicherheit bewusst in Kauf. Die bereits in der Vergangenheit vorgekommenen schweren Verletzungen zeigen, wie groß die Gefahr ist. Deshalb gehen wir jedem Hinweis nach“, so Walter Hiller, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.
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