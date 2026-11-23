Über Hundert Knaller in Zugtoilette gefunden

Am Sonntag führten Kräfte der Bereitschaftseinheit Wien dann weitere Kontrollen bezüglich illegaler Pyrotechnik am Bahnhof Floridsdorf durch. Bei der Durchsuchung eines Zuges entdeckten die Beamten in einer Toilette 96 Stück der Kategorie F3 und 22 Stück der Kategorie F4. Wer die Knaller dort deponiert hat, ist bislang noch unklar.