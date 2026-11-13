Skandal um Affären
Ex-Nvidia-Chef Huang: „Bin ein Stück Sch****!“
Jahrelang war Jensen Huang das Gesicht und die Spitze des US-Technologieriesen Nvidia. Nun stürzte ein Skandal um seine außerehelichen Affären sein Unternehmen in eine historische Krise. Der 63-Jährige schwankt zwischen Trotz – und Selbstkritik. Helfen wird ihm das nicht mehr.
Nach außen erfolgreiche Männer, die ein Doppelleben führen, ihre Frauen betrügen und sich dabei stets in Sicherheit wähnen: Jensen Huang ist nicht der erste (und vermutlich auch nicht der letzte) Mann der über ein derartiges Selbstverständnis stolpert. Doch ihn kostete das sogar den Chefposten in seinem Unternehmen – und möglicherweise auch noch einige Milliarden bei einer Scheidung.
Das Lebenswerk ist angekratzt
Das Lebenswerk angekratzt, zeigt sich der Tech-Milliardär durchaus reuig, wie Insider berichten. „Ich bin ein Stück Scheiße“, soll Huang laut Gesprächspartnern gesagt haben, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg. Seine größte Sorge, sagt er demnach, gelte seiner Ehefrau Lori, nicht den Frauen, mit denen er die Affären hatte.
Doch auch einen gewissen Trotz soll es in seiner Stimmungslage geben, heißt es weiter. Dass er seinen Chefposten verliere, „sei ihm egal“, wird der 63-Jährige, der das Technologieunternehmen Nvidia 1993 mitbegründete, zitiert. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, weiß nur Huang selbst.
Das Unternehmen, welches zu den wertvollsten der Welt gehört, muss dringend überlegen, wer den charismatischen Gründer und bisherigen Chef ersetzen kann. Anleger verdauten Huangs am Donnerstag verkündeten Rücktritt recht schnell: Die Aktie sackte erst um mehr als 13 Prozent ab, ging aber nur noch mit einem Minus von rund vier Prozent aus dem US-Handel.
Eine Frau muss es richten
Aktuell muss es – wieder einmal – eine Frau richten. Finanzchefin Colette Kress wurde interimistisch als CEO eingesetzt. In ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiter als amtierende Nvidia-Chefin räumte Kress ein, dass die Firma gerade „eine außerordentlich schwierige Zeit“ durchlebe und bedankte sich für deren Professionalismus und Widerstandsfähigkeit.
Indessen will der Verwaltungsrat von Nvidia nun interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen. Denkbar wären andere Konzernspitzen aus der Chip-Branche.
Dazu gehören etwa Lisa Su, die Chefin des Intel-Konkurrenten AMD, sowie Rene Haas, der den Chipdesigner Arm führt, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones und Tablet-Computern zum Einsatz kommt. Medienberichten zufolge wird auch der Apple-Manager Johny Srouji als potenzieller Anwärter gehandelt. Er brachte den iPhone-Konzern bei der Entwicklung eigener Chips voran.
Job war auf Huang zugeschnitten
Doch ob irgendjemand aus dieser Liste interessiert wäre, ist unklar. Der Job ist schwer zu besetzen. Denn Nvidia hatte bis jetzt in mehr als 30 Jahren keinen anderen Chef und agierte mit einer explizit auf Huang zugeschnittenen Führungsstruktur: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Außerdem kommen nach Huangs Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin neue Fragen zum Schmuggel von Nvidia-Chips nach China auf. Dazu hat sich sogar die US-Regierung nun eingeschaltet.
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