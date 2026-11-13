Ex-Nvidia-Chef Huang: „Bin ein Stück Sch****!“

Job war auf Huang zugeschnitten

Doch ob irgendjemand aus dieser Liste interessiert wäre, ist unklar. Der Job ist schwer zu besetzen. Denn Nvidia hatte bis jetzt in mehr als 30 Jahren keinen anderen Chef und agierte mit einer explizit auf Huang zugeschnittenen Führungsstruktur: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Außerdem kommen nach Huangs Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin neue Fragen zum Schmuggel von Nvidia-Chips nach China auf. Dazu hat sich sogar die US-Regierung nun eingeschaltet.