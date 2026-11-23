Acht Vorstrafen hat der angeklagte Salzburger (41). Ein Rückfallstäter, der schon wegen Vergewaltigung im Häfn saß: Jetzt muss er 14 Jahre absitzen. Ein Berufungssenat des Oberlandesgerichtes erhöhte die Strafe. Er hatte sich brutal an seiner Ex-Freundin vergangen – eine toxische Horror-Beziehung mit traumatischen Folgen.
Mehrfache Vergewaltigung, Zuführung zur Prostitution und Körperverletzung lauteten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den 41-Jährigen. Das Opfer des Mannes war seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er zwischen August 2023 und Februar 2025 eine Beziehung hatte: Es kam zu zumindest zwei gewaltsamen, sexuellen Übergriffen, die er teilweise auch noch filmte.
Tränen und Schreie ignorierte er, wie es in der Anklageschrift hieß. Das war aber nicht alles: Er forderte seine damalige Freundin laut Anklage auf, betrunkene Mädchen für ihn zu finden, damit er diese „einreiten“ könne. Außerdem bot er das Opfer auf einschlägigen Plattformen anderen Männern für Sexualdienste an. Nicht nur zwang er die Frau zur Sexarbeit, er kassierte auch ihren Lohn dafür ein.
Trauma bleibt Leben lang
Die Taten lösten beim Opfer eine posttraumatische Belastungsstörung aus, betonte ein Gerichtssachverständiger bei der Fortsetzung des Prozesses im Ende Juni. Zwölf Jahre Haft lautete das Urteil gegen den Kriminellen. Dagegen legten beide Seiten Rechtsmittel ein. Beim Berufungsprozess am Montag forderte die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe, der 41-Jährige dagegen bat um Milde. „Der Angeklagte hat die junge Frau gebrochen. Sie wird wahrscheinlich ihr restliches Leben nicht mehr arbeiten können, weil sie traumatisiert ist“, unterstrich die Opfer-Anwältin neuerlich beim Prozess.
Der Drei-Richter-Senat folgte der Meinung der Anklagebehörde, unterstrich dabei den „hohen Schuldgehalt“ und erhöhte die Freiheitsstrafe um zwei Jahre: von zwölf auf 14 Jahre Haft. Die Strafverschärfung nahm der Angeklagte regungslos hin, als ihn Justizwachebeamten in Handschellen abführten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.