Tränen und Schreie ignorierte er, wie es in der Anklageschrift hieß. Das war aber nicht alles: Er forderte seine damalige Freundin laut Anklage auf, betrunkene Mädchen für ihn zu finden, damit er diese „einreiten“ könne. Außerdem bot er das Opfer auf einschlägigen Plattformen anderen Männern für Sexualdienste an. Nicht nur zwang er die Frau zur Sexarbeit, er kassierte auch ihren Lohn dafür ein.