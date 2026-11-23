Klimawandel kommt uns teuer

Wie teuer dieses Nichtstun wird, sieht man schon bei uns in Österreich: Laut aktuellen Berechnungen kosten uns Hitze, Dürren und Unwetter im Schnitt über 3,7 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr 2024 waren es sogar schon fast sechs Milliarden. Dabei geht es nicht nur um kaputte Ernten oder Schäden an Häusern. Allein die Folgen der extremen Hitze auf unsere Gesundheit und die damit verbundenen Todesfälle machen rund 2,7 Milliarden Euro davon aus.