Die Klimakonferenz in Antalya endete chaotisch, wie die Krone bereits berichtete. Während die Ölstaaten auf internationaler Bühne weiter blockieren, steigen auch bei uns die Schäden durch Hitze und Unwetter massiv an. Umso mehr stellt sich die Frage, was wir selbst im Alltag tun können: Welche Schritte setzen Sie persönlich, um das Klima zu schützen?
Die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya ist nach einer historischen Verlängerung von über 45 Stunden ohne politische Einigung gescheitert – das größte Scheitern seit Kopenhagen 2009. Hauptgrund für das Platzen des Gipfels war der erbitterte Widerstand von Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, die eine ausdrückliche Erwähnung von Kohle, Öl und Gas im Abschlusstext blockierten.
Klimawandel kommt uns teuer
Wie teuer dieses Nichtstun wird, sieht man schon bei uns in Österreich: Laut aktuellen Berechnungen kosten uns Hitze, Dürren und Unwetter im Schnitt über 3,7 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr 2024 waren es sogar schon fast sechs Milliarden. Dabei geht es nicht nur um kaputte Ernten oder Schäden an Häusern. Allein die Folgen der extremen Hitze auf unsere Gesundheit und die damit verbundenen Todesfälle machen rund 2,7 Milliarden Euro davon aus.
Wenn die Politik auf globaler Ebene auf der Stelle tritt, kommt es umso mehr auf jeden Einzelnen an – egal ob beim Essen, beim Autofahren oder beim Energiesparen zu Hause. Wo achten Sie im Alltag bereits bewusst auf Ihren ökologischen Fußabdruck? Haben Sie konkrete Tipps für die Community oder finden Sie, dass individuelle Maßnahmen ohne strengere Gesetze für Konzerne und Staaten ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind? Diskutieren Sie mit!
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