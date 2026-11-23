Riesen Schock für einen jungen Pkw-Lenker auf der B1 bei Edt bei Lambach (OÖ): Am Montag früh fielen vom Planendach eines Lkw mehrere Eisplatten. Eine davon durchschlug die Frontscheibe des Pkw, der Autofahrer wurde verletzt.
Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am Montag gegen 7 Uhr früh seinen Pkw auf der B1 von Lambach kommend im Bereich Unterroithen, Gemeinde Edt bei Lambach, Richtung Wels. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein Kraftfahrer, vermutlich einen Lkw mit Anhänger, Kennzeichen unbekannt, in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der Lkw an dem 28-Jährigen vorbeifuhr, lösten sich von dessen Planendach mehrere Eisplatten. Eine dieser Eisplatten wirbelte durch die Luft und prallte schließlich gegen die Windschutzscheibe des 28-Jährigen.
Lenker wurde verletzt
Die Eisplatte durchschlug die Windschutzscheibe und verletzte den Lenker unbestimmten Grades. Eine nachkommende Lenkerin verständigte sogleich die Rettungskräfte, welche den Verletzten nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels einlieferte.
Zeugen gesucht
Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lambach unter der Telefonnummer 059133/4183 zu melden.
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