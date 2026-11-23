Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am Montag gegen 7 Uhr früh seinen Pkw auf der B1 von Lambach kommend im Bereich Unterroithen, Gemeinde Edt bei Lambach, Richtung Wels. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein Kraftfahrer, vermutlich einen Lkw mit Anhänger, Kennzeichen unbekannt, in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der Lkw an dem 28-Jährigen vorbeifuhr, lösten sich von dessen Planendach mehrere Eisplatten. Eine dieser Eisplatten wirbelte durch die Luft und prallte schließlich gegen die Windschutzscheibe des 28-Jährigen.