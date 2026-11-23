Trennung für viele nicht das Ziel

Wer den Verdacht hat, dass jemand im Umfeld betroffen ist, sollte das laut Fachleuten ansprechen. Oft brauche es mehrere Gesprächsangebote. „Angehörige können Betroffene an eine professionelle Opferschutzeinrichtung weitervermitteln und etwa sagen: ‘Ich rufe an und gebe dir dann den Hörer weiter. Machen wir einen Termin aus, da passiert nichts‘“, sagte Riezler. Oft bestehe die Angst, dass sofort die Polizei eingeschaltet wird. Das ist laut der Fachfrau aber nicht der Fall. Betroffene können bei Opferschutz- und Beratungseinrichtungen anonym bleiben und selbst entscheiden, welche Schritte sie gehen wollen.