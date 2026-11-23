Laut Statistik Austria erleben jedes dritte Mädchen und jede dritte Frau ab 15 Jahren körperliche oder/und sexuelle Gewalt. Einige von ihnen (knapp jede sechste Frau in Österreich) sind von diesen Gewaltformen innerhalb von Partnerschaften betroffen. Das nahe Umfeld bekomme diese Vorfälle oft gar nicht mit, sagen Gewaltschutz-Fachleute.
„Menschen, die in einer Beziehung übergriffig sind, sind das nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“, sagte Christina Riezler, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren. „Das ist ein Mensch, den man liebt, mit dem man lachen kann, mit dem man ein Haus gebaut hat.“ Die Hoffnung, dass die Gewalt aufhöre, sei riesengroß. Hinzu kämen Abhängigkeiten, etwa wenn ein Paar Kinder hat oder es gemeinsame Schulden gibt.
Auch Scham spiele eine Rolle und könne Betroffene davon abhalten, sich jemandem anzuvertrauen. Das sei besonders bei Frauen mit hohem Bildungsgrad ein Thema, sagte Riezler. „Menschen wollen sich nicht als Opfer sehen, das ist eine ohnmächtige Position.“ All das trage dazu bei, dass es eine Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt gebe.
Menschen wollen sich nicht als Opfer sehen, das ist eine ohnmächtige Position.
Christina Riezler, stellvertrende Vorsitzende des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren
Trennung für viele nicht das Ziel
Wer den Verdacht hat, dass jemand im Umfeld betroffen ist, sollte das laut Fachleuten ansprechen. Oft brauche es mehrere Gesprächsangebote. „Angehörige können Betroffene an eine professionelle Opferschutzeinrichtung weitervermitteln und etwa sagen: ‘Ich rufe an und gebe dir dann den Hörer weiter. Machen wir einen Termin aus, da passiert nichts‘“, sagte Riezler. Oft bestehe die Angst, dass sofort die Polizei eingeschaltet wird. Das ist laut der Fachfrau aber nicht der Fall. Betroffene können bei Opferschutz- und Beratungseinrichtungen anonym bleiben und selbst entscheiden, welche Schritte sie gehen wollen.
Keinesfalls sollte man Druck ausüben, etwa in Bezug auf Kontakt zur Polizei oder eine Trennung vom gewalttätigen Partner. Eine Trennung sei für viele Betroffene gar nicht das Ziel, sagte Riezler. „Wichtig ist, dass die Gewalt aufhört. Dafür gibt es Möglichkeiten. Sie hört nur nie von selbst auf.“
Täter leugnen Gewalt im Regelfall
„Täter leugnen die Gewalt in aller Regel sehr stark“, sagte Romeo Bissuti, Leiter des Männergesundheitszentrums MEN. Wenn man mitbekomme, dass ein Freund sehr kontrollierendes oder eifersüchtiges Verhalten an den Tag lege, könne man mit ihm darüber sprechen und klarmachen, dass es andere Wege zu agieren gebe. Es gebe aber auch Fälle, in denen Personen schildern, dass sie in Konfliktsituationen, womöglich unter Alkoholeinfluss, „ausgetickt“ sind und etwa gegen Möbel getreten haben, sagte Bissuti. Dann rät der Klinische Psychologe, zuzuhören, sich für das offene Gespräch zu bedanken und den Freund auf Hilfsangebote und Beratungsstellen aufmerksam zu machen.
Man sollte immer darauf achten, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Andere zu belehren, sei ebenfalls nicht hilfreich. Ein Gespräch sollte auf Augenhöhe geführt werden mit dem Hinweis, dass man etwas nicht in Ordnung finde. Auch Angehörige von Gewaltbetroffenen können sich an Opferschutzeinrichtungen oder Frauen- und Männerberatungsstellen wenden.
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