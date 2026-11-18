Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Suche nach dauerhaftem Nachfolger

Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.