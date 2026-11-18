Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im vergangenen Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze erneut rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar, der Gewinn sprang auf 65,3 Milliarden Dollar hoch – ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr. Huang zeigte sich angesichts dieser Zahlen bereit für seine Rückkehr.
„Unsere Wachstumsdynamik ist real“, betonte die amtierende Vorstandsvorsitzende Colette Kress. Die neue Chipgeneration „Vera Rubin“ habe einen fulminanten Verkaufsstart hingelegt. „Wir liegen voll im Plan.“ Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern Erlöse von 130 Milliarden Dollar plus/minus drei Prozent in Aussicht. Anleger reagierten mit Erleichterung auf diese Zahlen. Die Nvidia-Aktie stieg im nachbörslichen Handel an der Wall Street um zwei Prozent.
Huang zeigt sich bereit für Rückkehr
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Nvidia stellte unterdessen klar, dass der Konzern nicht vorhat, den zurückgetretenen Chef zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Suche nach dauerhaftem Nachfolger
Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
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