Präsident Donald Trump sagte am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Manila, wenn man groß und mächtig sei, passierten solche Dinge eben. „Das ist in Ordnung.“ Seine Worte stehen in scharfem Kontrast zu den weitreichenden Folgen der Pannen, die selbst bei Trumps Verbündeten den Ruf nach Aufklärung lauter werden lassen. „Wenn das alles ein Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Weltgeschichte“, sagte etwa der republikanische US-Senator Josh Hawley. Auch der demokratische Senator Jack Reed forderte Trump auf, der Bevölkerung die Vorgänge umgehend zu erklären.