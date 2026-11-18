Eine beispiellose Serie von Technik-Ausfällen hat in den USA Teile der Infrastruktur lahmgelegt und am Dienstag, wie berichtet, auch den Geheimdienst NSA erreicht. Der Geheimdienst erklärte, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ erlitten. Die Regierung in Washington versucht, Sorgen vor einer tieferen Krise zu zerstreuen.
Präsident Donald Trump sagte am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Manila, wenn man groß und mächtig sei, passierten solche Dinge eben. „Das ist in Ordnung.“ Seine Worte stehen in scharfem Kontrast zu den weitreichenden Folgen der Pannen, die selbst bei Trumps Verbündeten den Ruf nach Aufklärung lauter werden lassen. „Wenn das alles ein Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Weltgeschichte“, sagte etwa der republikanische US-Senator Josh Hawley. Auch der demokratische Senator Jack Reed forderte Trump auf, der Bevölkerung die Vorgänge umgehend zu erklären.
Außenminister Marco Rubio rückte ebenfalls aus, um zu beruhigen. Die vielen technischen Störungen hängen seiner Auffassung nach nicht miteinander zusammen. „Wir sind nicht das Ziel eines systematischen Angriffs“, versuchte Rubio auch jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die das „böswillige Werk“ ausländischer Kräfte dahinter sehen.
Rubio: „Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen“
Der Minister erklärte, die US-Bevölkerung müsse sich keine Sorgen über eine mögliche Bedrohung machen. Sollten sich Hinweise auf eine Bedrohung ergeben, werde die Regierung darüber informieren.
Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, unter anderem bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten. Am Freitag sorgte eine Technik-Panne bei der US-Flugaufsicht für ein landesweites Startverbot im Luftverkehr – eine äußerst seltene Einschränkung. Am Montag berichtete die Fluggesellschaft United Airlines von technischen Problemen, zudem kam es bei mehreren US-Banken zu Problemen im Online-Banking. Am Dienstag berichtete auch der US-Geheimdienst NSA von technischen Problemen.
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