Mit den kühleren Temperaturen lichtet sich die Gemüse- und Obstvielfalt auf unseren Tellern. Während die Supermarktregale üppig gefüllt sind und ganzjährige Verfügbarkeit vorgaukeln, zeigt sich auf den heimischen Bauernmärkten, was wirklich Saison hat. „Am Wochenende habe ich Karfiol mit Brösel gemacht, das war vielleicht gut! Schnitzel kann man das ganze Jahr über essen, Karfiol nur jetzt“, schwärmt Paula Skerlak.