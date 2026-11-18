Leider kein gutes Ende nahm eine großangelegte Suchaktion nach einem Steirer am Dienstag: Bei einem Videotelefonat mit seiner Lebensgefährtin erlitt der Mann offenbar einen medizinischen Notfall. Nach Stunden wurde er tot aufgefunden.
Gegen 11.30 Uhr hatte eine Murtalerin noch mit ihrem Lebensgefährten per Video telefoniert – dabei dürfte der 48-Jährige offenbar einen medizinischen Notfall erlitten haben, er sei daraufhin gestürzt. Von da weg war der Mann nicht mehr erreichbar. Die Frau hat sich im Gemeindegebiet von Langenwang sofort auf die Suche nach ihrem Lebensgefährten gemacht und gegen 12.15 Uhr auch die Polizei verständigt.
Die Polizei Langenwang leitete umgehend eine großangelegte Suchaktion ein. Acht Streifen haben sich beteiligt, ebenso ein Polizeihubschrauber. Aber auch trotz mehrmaliger Handypeilung konnte der Steirer nicht lokalisiert werden. Daraufhin wurde ein weiter Polizeihubschrauber aus Klagenfurt angefordert.
Keine Rettung mehr
Mit Hilfe eines sogenannten IMSI-Catschers (quasi ein fiktiver Handymast) konnte der Murtaler schließlich gefunden werden. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen – ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.
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