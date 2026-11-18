Gegen 11.30 Uhr hatte eine Murtalerin noch mit ihrem Lebensgefährten per Video telefoniert – dabei dürfte der 48-Jährige offenbar einen medizinischen Notfall erlitten haben, er sei daraufhin gestürzt. Von da weg war der Mann nicht mehr erreichbar. Die Frau hat sich im Gemeindegebiet von Langenwang sofort auf die Suche nach ihrem Lebensgefährten gemacht und gegen 12.15 Uhr auch die Polizei verständigt.