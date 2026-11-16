US-Finanzminister fordert Aufklärung von Nvidia

Ermittlungen seit Februar 2025

Die Behörden in Singapur ermitteln seit Februar 2025 gegen das Unternehmen Megaspeed wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Ausfuhrregeln. Alice Huang – die trotz des gleichen Nachnamens nicht mit Jensen Huang verwandt ist – war früher Direktorin von Megaspeed. Sie soll eine Affäre mit dem langjährigen Nvidia-Chef gehabt haben. Auf die Frage, ob die Chinesin Alice Huang für Peking gearbeitet habe, sagte Bessent: „Das ist mir egal.“ Jensens Schwächen seien „seine eigenen“, betonte er.