US-Finanzminister fordert Aufklärung von Nvidia

US-Finanzminister Scott Bessent hat mit Blick auf den illegalen Export von Hochleistungschips des US-Konzerns Nvidia nach China Aufklärung von dem Unternehmen gefordert. Die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin stufte er dabei als nebensächlich ein.
„Wichtiger ist es, zu prüfen, ob bei Nvidia eine Kultur der Einhaltung der US-Exportbeschränkungen herrschte“, sagte der Finanzminister dem Sender Fox News am Sonntag. Bessent forderte vom Vorstand des Unternehmens Antworten „binnen der nächsten zehn Tage“. „Nvidia ist ein großartiges Unternehmen“ und der langjährige Firmenchef Jensen Huang sei „ein unglaublicher Innovator“, erklärte der Minister. „Das entbindet sie jedoch nicht von ihren Compliance-Verpflichtungen.“
Am vergangenen Freitag hatte Bessent Handelsminister Howard Lutnick dafür kritisiert, die für den illegalen Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China verantwortlich gemachte Firma Megaspeed aus Singapur nicht auf eine Schwarze Liste gesetzt zu haben.
Nun stellte Bessent die Frage in den Raum, ob Nvidia Scheinfirmen genutzt habe, um die Beschränkungen zu umgehen und die Chips an die Chinesen zu verkaufen. „Nur ein Prozent“ der in Singapur verkauften Chips seien dort geblieben, während Nvidia dort im Jahr 2024 mehr als 20 Prozent seines weltweiten Umsatzes erzielt habe, betonte der Minister.
Ermittlungen seit Februar 2025
Die Behörden in Singapur ermitteln seit Februar 2025 gegen das Unternehmen Megaspeed wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Ausfuhrregeln. Alice Huang – die trotz des gleichen Nachnamens nicht mit Jensen Huang verwandt ist – war früher Direktorin von Megaspeed. Sie soll eine Affäre mit dem langjährigen Nvidia-Chef gehabt haben. Auf die Frage, ob die Chinesin Alice Huang für Peking gearbeitet habe, sagte Bessent: „Das ist mir egal.“ Jensens Schwächen seien „seine eigenen“, betonte er.
Jensen Huang war am vergangenen Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte die „New York Times“ berichtet, dass er neben der Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin auch eine Affäre mit einer Nvidia-Mitarbeiterin gehabt habe. Die Nvidia-Aktien waren infolge der Affäre abgestürzt.
Nvidia spielt als Lieferant der weltweit leistungsfähigsten Grafikchips eine Schlüsselrolle beim Boom der Künstlichen Intelligenz, in dem die USA sich einer verschärften Konkurrenz durch China ausgesetzt sehen. Die US-Regierung hat zwar nicht den Export aller Nvidia-Chips nach China verboten, jedoch den der leistungsstärksten Versionen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.