Klar ist allerdings, dass das Klimaticket für Bewohner mit Hauptwohnsitz in Graz bald nicht mehr um 100, sondern nur noch um 60 Euro billiger sein wird. Die Stadt Graz schießt nämlich diese Summe zu, muss die Höhe aber aufgrund von Sparmaßnahmen reduzieren. Kärnten hat ebenfalls bereits im Juli den Preis erhöht – von 430 auf 449 Euro, das sind rund 4,4 Prozent.

Auch in Tirol erfolgt eine allfällige Erhöhung nicht zum Jahreswechsel. Vorerst war noch nicht klar, um wie viel das Klimaticket ab April im Bundesland teurer werden wird. Seitens des Verkehrsverbundes Tirol hieß es, dass die konkrete Preisgestaltung für das kommende Jahr voraussichtlich im Jänner 2027 feststehen werde. Derzeit könne man daher noch keine Angaben zu einer möglichen Anpassung machen. Im heurigen April wurde der Preis für das Klimaticket von 590 auf 625,60 Euro (rund sechs Prozent) erhöht.