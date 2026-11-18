„Der spinnt wieder nur herum“ – das bekamen die Angehörigen und eine Freundin jenes Türken (35) immer wieder zu hören, der in Perg seinen Bruder erstochen haben soll. Sie waren auf der Suche nach Hilfe abgeblitzt, die wirren Episoden des 35-Jährigen wären zu wenig gewesen, um ihn zu behandeln. Dies hätte wohl das Leben des Bruders gerettet.
Die Geschichten, die Familie und die 32-jährige gute Freundin des mutmaßlichen Brudermörders – er hatte zweimal auf ihn eingestochen, ihm den Hals aufgeschlitzt – sind verstörend, aber für eine Aufnahme in der Psychiatrie waren sie „zu wenig“. Vor allem, da der 35-Jährige immer behauptete, niemandem etwas tun zu wollen. „Solange nichts passiert, können wir nichts tun“ – hörten die besorgten Angehörigen stets.
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