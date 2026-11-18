Die Geschichten, die Familie und die 32-jährige gute Freundin des mutmaßlichen Brudermörders – er hatte zweimal auf ihn eingestochen, ihm den Hals aufgeschlitzt – sind verstörend, aber für eine Aufnahme in der Psychiatrie waren sie „zu wenig“. Vor allem, da der 35-Jährige immer behauptete, niemandem etwas tun zu wollen. „Solange nichts passiert, können wir nichts tun“ – hörten die besorgten Angehörigen stets.