Verfünffachte Zugausfälle, mehr technische Mängel – zuletzt hagelte es für die ÖBB heftige Kritik vom Rechnungshof. Im krone.tv-Gespräch mit Jana Pasching räumt Verkehrsminister Peter Hanke bei der Pünktlichkeit „Luft nach oben“ ein, will die Bahn mit der größten Reform seit 23 Jahren, 330 neuen Zügen und einem 80-Millionen-Sparplan aber endgültig zum „Europameister“ machen. Auch zur umstrittenen Flugabgabe und dem Klimaticket-Preis bezieht Hanke klar Stellung.