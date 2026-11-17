„Online einzukaufen sollte nicht bedeuten, das Risiko einzugehen, illegale und unsichere Produkte zu erwerben“, kritisierte die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen am Dienstag. Die Internetwächter in Brüssel kommen zum Schluss, dass Temu unter anderem nicht genügend prüft, ob angebotene Waren den Sicherheitsanforderungen der EU entsprechen. So müssten Verkäufer nur für sehr wenige Produkte Prüfberichte vorlegen – und in den Fällen, in denen es die Vorgabe gebe, überprüfe Temu die Berichte oft nicht.