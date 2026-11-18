Für die Toronto Raptors hat es am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die 15. Niederlage in Folge gegen die New York Knicks gesetzt. Die Kanadier verspielten im Finish den möglichen Sieg gegen den Titelverteidiger und verloren 102:111. Damit verpassten sie auch die Revanche für das 108:112 n.V. vom Sonntag. Jakob Pöltl kam neuerlich als Wechselspieler zum Einsatz.
Der 31-jährige Center aus Wien bilanzierte mit drei Punkten, sechs Rebounds sowie je einem Assist und Steal. Er war 18:21 Minuten auf dem Parkett dabei. Topscorer der Raptors, die ihre fünfte Liga-Niederlage hintereinander hinnehmen mussten, war Ja‘Kobe Walter mit 25 Zählern. Wunden lecken kann freilich nur sehr kurz stattfinden. Bereits am (heutigen) Mittwoch geht es für die Kanadier gegen die Washington Wizards.
Knicks haben „am Ende besser exekutiert“
Bis zum 102:102 eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene war für Toronto alles möglich. Ein Vierpunkte-Spiel von Jalen Brunson, „MVP“ der jüngsten NBA-Finalserie und mit 31 Zählern bester Werfer in der Dienstag-Partie, ließ das Pendel dann zugunsten des amtierenden Champions ausschlagen. Die Knicks hätten „am Ende einfach besser exekutiert“, sagte Pöltl in der Kabine. „Wir haben wieder ein gutes Spiel gespielt über lange Strecken. Aber ja, wir müssen einfach einen Weg finden, solche Spiele auch nach Hause zu bringen.“ Und aus einem Negativrun müsse man sich „halt wieder rausarbeiten“. Die Kanadier halten bei einer 5:9-Bilanz.
Partien an aufeinanderfolgenden Tagen („Back-to-back“, Anm.) seien „natürlich hart, aber es ist ein mentales Battle dann oft, wo man nach einem Spiel, wo man alles gegeben hat, dann einfach am nächsten Tag wieder Vollgas dabei sein muss“, so der heimischen NBA-Pionier. „Ich glaube, wir haben das grundsätzlich ganz gut im Griff.“
In San Antonio schlug es nicht 13
Nicht 13 geschlagen hat es in San Antonio. Die Spurs unterlagen den Detroit Pistons 93:105. Sie verpassten damit den 13. Sieg hintereinander. 25 Punkte und 18 Rebounds von Victor Wembanyama reichten für die Texaner nicht. Cade Cunningham führte die Pistons mit 27 Zählern an.
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