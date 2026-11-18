Knicks haben „am Ende besser exekutiert“

Bis zum 102:102 eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene war für Toronto alles möglich. Ein Vierpunkte-Spiel von Jalen Brunson, „MVP“ der jüngsten NBA-Finalserie und mit 31 Zählern bester Werfer in der Dienstag-Partie, ließ das Pendel dann zugunsten des amtierenden Champions ausschlagen. Die Knicks hätten „am Ende einfach besser exekutiert“, sagte Pöltl in der Kabine. „Wir haben wieder ein gutes Spiel gespielt über lange Strecken. Aber ja, wir müssen einfach einen Weg finden, solche Spiele auch nach Hause zu bringen.“ Und aus einem Negativrun müsse man sich „halt wieder rausarbeiten“. Die Kanadier halten bei einer 5:9-Bilanz.