Für Salzburgs Tennis-Präsidenten Christian Zulehner kam der Profi-Rücktritt von Arabella Koller wenig überraschend. Dennoch trifft die Entscheidung der 26-Jährigen den heimischen Tennis-Sport. Mit der „Krone“ sprach Zulehner über die Entscheidung der Flachgauerin, heimische Vorbilder und den Nachwuchs.
„Für uns kam die Entscheidung über ihren Rücktritt nicht überraschend“, sagte der Präsident des Salzburger Tennis-Verbandes Christian Zulehner nach dem Karriereende von Arabella Koller vergangene Woche.
Ich kenne kaum jemanden, der so arbeitet wie er.
Christian ZULEHNER über Lukas Neumayer
Lukas Neumayer als Ass für den heimischen Tennis-Nachwuchs
Die 26-jährige Flachgauerin traf die Entscheidung aufgrund der vielen, teils schweren und lang anhaltenden Verletzungen in den letzten Jahren. Es habe ihr so keinen Spaß mehr gemacht, sagte die Athletin der „Krone“. Der Wegfall von Koller wird auch im heimischen Tennis Wirkung haben, meint der Verbandsboss. „Da fehlt uns ein Zugpferd für die nächste Generation“, ist Zulehner überzeugt. Mit Lukas Neumayer habe man aber noch ein Ass in der Hinterhand, das auf die jungen Nachwuchsspieler einen großen Effekt hat.
„Das ist ein extremes Vorbild für die Jungen. Ich kenne kaum jemanden, der so arbeitet wie er.“ Laut dem Präsidenten gäbe es in Salzburg derzeit rund 35 bis 40 Talente, die fast täglich aufschlagen. Darunter Spieler wie Paul Luft, Severin Schwarz oder auch Anna-Lena Demmelbauer. Für den Obmann hat die Jugendförderung oberste Priorität. „Das ist uns in Salzburg extrem wichtig“, schildert er, und weiter: „Jedes Talent braucht ein Vorbild.“
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