Lukas Neumayer als Ass für den heimischen Tennis-Nachwuchs

Die 26-jährige Flachgauerin traf die Entscheidung aufgrund der vielen, teils schweren und lang anhaltenden Verletzungen in den letzten Jahren. Es habe ihr so keinen Spaß mehr gemacht, sagte die Athletin der „Krone“. Der Wegfall von Koller wird auch im heimischen Tennis Wirkung haben, meint der Verbandsboss. „Da fehlt uns ein Zugpferd für die nächste Generation“, ist Zulehner überzeugt. Mit Lukas Neumayer habe man aber noch ein Ass in der Hinterhand, das auf die jungen Nachwuchsspieler einen großen Effekt hat.