Tattoostudio: „Brauchtum ist keine Bedrohung“

Auf Facebook kritisierte das Studio den Ausschluss, stellte aber keine direkte Verbindung zu der Beschwerde der Kirche her. Dem Sender CBC sagte die Inhaberin, die Entscheidung sei nach Einwänden gefallen, der Krampus sei nicht familienfreundlich. „Volksbrauchtum ist keine Bedrohung. Kostüme sind keine Bedrohung. Kulturelle Unterschiede sind keine Bedrohung“, hieß es in der Stellungnahme.