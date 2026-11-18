„Satanischer Einfluss“
Kanada: Krampus von Weihnachtsparade verbannt
In einer kanadischen Kleinstadt sorgt die Gruselgestalt Krampus für Streit. Nach einem Beschwerdebrief der Kirche darf er heuer nicht an der Weihnachtsparade teilnehmen.
Wie der Sender CBC berichtete, hatte eine örtliche Kirche in einem Brief kritisiert, dass bei der Weihnachtsparade des Ortes Strathroy im Vorjahr satanische und dämonische Einflüsse gefördert worden seien. Der Krampus war dem Bericht zufolge 2025 auf dem Wagen eines örtlichen Tattoostudios mitgefahren.
Tattoostudio: „Brauchtum ist keine Bedrohung“
Auf Facebook kritisierte das Studio den Ausschluss, stellte aber keine direkte Verbindung zu der Beschwerde der Kirche her. Dem Sender CBC sagte die Inhaberin, die Entscheidung sei nach Einwänden gefallen, der Krampus sei nicht familienfreundlich. „Volksbrauchtum ist keine Bedrohung. Kostüme sind keine Bedrohung. Kulturelle Unterschiede sind keine Bedrohung“, hieß es in der Stellungnahme.
Man sei sogar Kompromisse eingegangen, wollte den Auftritt heuer kinderfreundlicher gestalten, Süßigkeiten und abwaschbare Tattoos verteilen. „Die Antwort war aber dennoch ,Nein‘“, bedauerte Tanya Griffin, Inhaberin des Studios.
Protest gegen Ausschluss
Veranstaltet wird die Parade am Samstag von einem örtlichen Verein. Unter einem Facebook-Beitrag zu der Veranstaltung machte sich Protest gegen den Ausschluss breit. Nutzer forderten, den Krampus wieder in die Parade aufzunehmen.
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