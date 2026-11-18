Künstliche Intelligenz (KI) ist inzwischen aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Auch im Tourismus hält sie rasant Einzug. Feratel stellte nun neue Anwendungen vor – Hunderte Interessierte zeigen den Wandel.
Ein Gast möchte wissen, welche Lifte geöffnet sind, wo Schnee liegt oder welche Familienwanderung sich für den Nachmittag eignet. Künstliche Intelligenz (KI) spielt bei solchen Fragen eine immer größere Rolle. Diesbezügliche Anwendungen hat Feratel nun mit feratelAIplus vorgestellt.
Großes Interesse bei Präsentation
Die Nachfrage ist groß: Zur kürzlichen Online-Präsentation meldeten sich 336 Teilnehmer aus 196 Organisationen im deutschsprachigen Raum an! Vier Bergbahnen nutzen KI-Telefonbots bereits, neun weitere bereiten die Einführung vor. Auch bei sieben Tourismusdestinationen läuft das neue Service mittlerweile an.
Die Telefonbots beantworten rund um die Uhr Fragen. Grundlage sind aktuelle Daten aus den Skigebietssystemen. Bei komplexeren Anliegen können sie Anrufe weiterleiten, Rückrufwünsche aufnehmen oder Gesprächsinhalte zur weiteren Bearbeitung übermitteln – etwa per E-Mail.
Wünsche direkt formulieren
Auch auf Destinationswebsites und im digitalen Concierge PIA können Gäste ihre Wünsche direkt formulieren. Wer zum Beispiel eine leichte Familienwanderung unter zwei Stunden sucht, erhält konkrete Vorschläge samt Karte und Streckendaten.
Bei der Suche nach Ausflugszielen berücksichtigt PIA auf Wunsch auch Aufenthaltszeitraum, Standort und Leistungen der Gästekarte.
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