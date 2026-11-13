Übernimmt für Jensen Huang: Wer ist Colette Kress?

Der Rückzug von Nvidia-Gründer Jensen Huang zwingt Finanzchefin Colette Kress nach 13 Jahren bei dem Chip-Riesen ins Rampenlicht. Mit dem rasanten Aufstieg der Firma zum Motor des KI-Booms spielte sie bereits eine Schlüsselrolle angesichts der explosiven Umsatzentwicklung. Jetzt muss sie als kommissarische Chefin jedoch plötzlich das ganze Unternehmen managen.
Vor Nvidia arbeitete Kress drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie unter anderem die Finanzen des Server-Bereichs verantwortete. Den Job bei dem Chip-Konzern habe sie auch auf Anraten ihrer Söhne übernommen, die damals acht und zehn Jahre alt waren, sagte Kress vor einigen Jahren der israelischen Zeitung „Globes“.
Nvidia galt damals vor allem dank der bei Gamern beliebten Grafikkarten als cool. Nachdem sich herausstellte, dass die Technologie dahinter auch einzigartig für das Training Künstlicher Intelligenz passt, folgte der steile Aufstieg der Firma, den Kress mitgestaltete.
Mit dem Wachstum des Geschäfts ging auch ein rasantes Wachstum des Aktienkurses einher – und das machte Kress reicher als viele Kollegen in den Finanzressorts anderer Unternehmen. Zum Schlusskurs vom Mittwoch waren ihre Aktienbestände rund 800 Millionen Dollar wert, wie das „Wall Street Journal“ berichtete.
Kress: Gerade „eine außerordentlich schwierige Zeit“ für Nvidia
In ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiter als amtierende Nvidia-Chefin räumte Kress ein, dass die Firma gerade „eine außerordentlich schwierige Zeit“ durchlebe und bedankte sich für deren Professionalismus und Widerstandsfähigkeit.
Branchenanalyst Patrick Moorhead sagte dem Magazin „Wired“, Kress habe über das Finanzressort hinaus stets auch tief mit den Produkten des Unternehmens ausgekannt, von Server-Systemen für Rechenzentren bis hin zu Software dafür.
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