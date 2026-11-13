Übernimmt für Jensen Huang: Wer ist Colette Kress?

Vor Nvidia arbeitete Kress drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie unter anderem die Finanzen des Server-Bereichs verantwortete. Den Job bei dem Chip-Konzern habe sie auch auf Anraten ihrer Söhne übernommen, die damals acht und zehn Jahre alt waren, sagte Kress vor einigen Jahren der israelischen Zeitung „Globes“.