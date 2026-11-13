Alice Huang womöglich doch keine Spionin für China

Im Juni 2025 habe man Alice Huangs Reisepass eingezogen, da sie keinen Wohnsitz in Singapur gehabt habe und man ihre Anwesenheit bei den laufenden Ermittlungen sicherstellen wollte. Letztlich kamen die singapurischen Ermittler zu dem Schluss, dass es nicht genug Beweise dafür gibt, dass Alice Huang Straftaten begangen hat. Sie soll jedoch in Befragungen falsche Angaben gemacht haben. „Sie erhielt eine strenge Verwarnung und ein Einreiseverbot“, teile das Innenministerium mit.