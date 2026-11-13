Fragen zu wahrer Rolle
Alice Huang womöglich doch keine Spionin für China
Gleich mehrere Affären haben Jensen Huang seinen Chefposten beim Technologieriesen Nvidia gekostet. Besonders die Verbindung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin erschütterte das Unternehmen. Zu ihrer wahren Rolle gibt es weiterhin Fragezeichen: Ob Alice Huang tatsächlich für China spioniert hat, ist unklar.
Ob die Affäre des ehemaligen Nvidia-Chefs tatsächlich eine chinesische Spionin ist, könne bislang nicht bewiesen werden, wie mehrere Medien berichteten. Die Verbindung zwischen Alice Huang und der chinesischen Regierung sei nicht restlos geklärt.
„Habe nie gesagt, dass sie Spionin ist“
US-Beamte sind sich uneinig über Alice Huangs wahre Rolle. US-Justizminister Todd Blanche hatte kürzlich mitgeteilt, dass seine Behörde noch zu keinem Schluss gekommen sei, ob Alice Huang tatsächlich eine Spionin ist. Als ihn ein Journalist auf die Spionagevorwürfe anspricht, sagt er: „Das hat niemand gesagt. Ich habe das sicherlich nicht gesagt.“
Trump macht schwammige Aussagen
Auch US-Präsident Donald Trump wich am Donnerstag einer klaren Antwort aus, als er gefragt wurde, ob Huangs Rücktritt als CEO richtig gewesen sei. „Die entscheidende Frage ist: War die Frau eine Spionin? Ich weiß nicht, ob das schon geklärt ist“, sagte Trump. „Aber wenn die Frau eine Spionin war, ja. Wenn die Frau keine Spionin war, wäre es vielleicht anders.“
US-Beamte sind sich uneinig
Möglicherweise ist Alice Huang also keine klassische Geheimagentin, sondern gab Informationen in einem begrenzten Umfang weiter – wodurch sie dennoch ein Risiko für die Spionageabwehr darstellen könnte. Einige Trump-Mitarbeiter sagten wiederum gegenüber CNN, es sei schwer zu glauben, dass Huang nicht als Agentin der chinesischen Regierung agierte. Sie sei schließlich eine erfolgreiche chinesische Geschäftsfrau, die mit einem der mächtigsten Unternehmen der USA zusammenarbeitet.
Alice Huang war Managerin bei dem Tech-Unternehmen Megaspeed International mit Sitz in Singapur. Die Firma soll ein Abnehmer von Nvidia-Chips und bereits seit 2024 im Visier des US-Justizministeriums und US-Handelsministeriums sein. Megaspeed wird verdächtigt, beschränkt zugelassene Nvidia-Chips nach China geschmuggelt zu haben.
Huang hat Einreiseverbot in Singapur
Das Innenministerium von Singapur leitete laut einer Mitteilung im Februar 2025 Ermittlungen gegen Megaspeed und deren Führungskräfte ein – darunter auch Alice Huang. Es ging unter anderem um mögliche Falschangaben im Zusammenhang mit dem Kauf von Servern. Wegen Spionage sei jedoch nicht ermittelt worden.
Im Juni 2025 habe man Alice Huangs Reisepass eingezogen, da sie keinen Wohnsitz in Singapur gehabt habe und man ihre Anwesenheit bei den laufenden Ermittlungen sicherstellen wollte. Letztlich kamen die singapurischen Ermittler zu dem Schluss, dass es nicht genug Beweise dafür gibt, dass Alice Huang Straftaten begangen hat. Sie soll jedoch in Befragungen falsche Angaben gemacht haben. „Sie erhielt eine strenge Verwarnung und ein Einreiseverbot“, teile das Innenministerium mit.
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