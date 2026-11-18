Zeugen waren glaubwürdig

Aber wie kam es zu dem Urteil? „Die Geschworenen haben den Zeugenaussagen der Mitarbeiter im Neuromed-Campus und der Gutachterin geglaubt. Zudem war er nicht geständig. Das alles führte zu dem Urteil der Geschworenen“, heißt dazu aus dem Gericht. Die Höchststrafe hätte 20 Jahre betragen, angesichts der Umstände war eine lebenslange Haft unwahrscheinlich.