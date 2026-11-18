Er war mit seinem Auto frontal in ein anderes Fahrzeug gefahren und das mit der Absicht einen Menschen zu töten. In Linz wurde der 24-Jährige nun zu 17 Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt. Ein Richterspruch, das viele überrascht.
Es war schon ein sehr ungewöhnlicher Fall, der da am Montag am Landesgericht Linz verhandelt wurde. 2024 soll ein damals 22-Jähriger im Haselgraben einen schweren Unfall verursacht haben. Er war damals frontal in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Ein 58-jähriger Mann wurde getötet, seine Beifahrerin (34) schwerst verletzt. Er wurde später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
Weil er aber später wegen Suizidgedanken im NeuroMed Campus behandelt wurde und dort offenbar mehrfach andeutet, dass er damals jemand hätte töten wollen, wurde er erneut angeklagt. Diesmal allerdings wegen Mordes und wegen Mordversuchs. Er wurde nun zum 17 Jahren Haft verurteilt.
Zeugen waren glaubwürdig
Aber wie kam es zu dem Urteil? „Die Geschworenen haben den Zeugenaussagen der Mitarbeiter im Neuromed-Campus und der Gutachterin geglaubt. Zudem war er nicht geständig. Das alles führte zu dem Urteil der Geschworenen“, heißt dazu aus dem Gericht. Die Höchststrafe hätte 20 Jahre betragen, angesichts der Umstände war eine lebenslange Haft unwahrscheinlich.
Der Verteidiger des 24-Jährigen kann das Urteil nicht fassen. „Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie soll man auf diese Weise jemand umbringen können“, sagt Manfred Arthofer. Man werden das Urteil beeinspruchen und womöglich auch ein privates Gutachten in Auftrag geben. „Dann könnte man das Verfahren neu aufrollen“, so der Jurist.
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