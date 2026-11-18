Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JPMorgan. Diesntag meldete der US-Geheimdienst NSA, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ erlitten.