Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen am Dienstag unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört.
Apple teilte dem Wirtschaftssender CNBC mit, Auslöser sei ein internes Update gewesen.
In den vergangenen Tagen hatte es mehrere große technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus – weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug.
Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JPMorgan. Diesntag meldete der US-Geheimdienst NSA, sein Netzwerk habe während routinemäßiger Wartungsarbeiten eine „vorübergehende Beeinträchtigung“ erlitten.
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