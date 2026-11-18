Bei der 19. Bounce Fight Night an diesem Samstag ab 17 Uhr in Wien will Edin Avdic seine beiden Titel verteidigen. Doch der Innsbrucker hat noch mehr vor: Mit einem Sieg gegen den Mexikaner Adrian Cota möchte er auch in der Box-Weltrangliste weiter nach oben klettern.
Das Tiroler Box-Aushängeschild Edin Avdic bestreitet am Samstag vor über 3000 Zuschauern den Hauptkampf der 19. Bounce Fight Night in der Wiener Sport Arena.
„Das ist sicher der größte Kampf meiner Karriere“, freut sich der Tiroler auf die Begegnung mit dem Mexikaner Adrian Cota. Ähnlich wie Avdic hat auch sein Gegner bereits 17 Profikämpfe absolviert. Im Gegensatz zum 30-jährigen Lokalmatador musste Cota allerdings bereits eine Niederlage hinnehmen. „Aber nur knapp nach Punkten und das gegen einen Top-10-Weltranglistenboxer – der kann also schon gut kämpfen“, fügt der gelernte Bankkaufmann hinzu.
Nervenstark
Davon lässt sich Avdic aber nicht beeindrucken. Schließlich geht es auch um die Verteidigung seiner WBA- und IBF-Titel im Supermittelgewicht.
„Ich kann viel verlieren, aber auch viel gewinnen und mich im Ranking weiter verbessern, damit ich dann meinen WM-Kampf bekomme“, verrät der gebürtige Innsbrucker.
Eine volle Arena, zahlreiche Zuschauer vor den TV-Geräten und zwei Titel, die es zu verteidigen gilt – ist man da nervös? „Sicher! Mein Motto ist: Wenn du nicht nervös bist, bist du schlecht vorbereitet. Immer wenn ich eine gesunde Nervosität hatte, war ich gut. Egal, ob beim Boxen oder auch in der Schule“, lächelt Avdic.
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