„Ich kann viel verlieren, aber auch viel gewinnen und mich im Ranking weiter verbessern, damit ich dann meinen WM-Kampf bekomme“, verrät der gebürtige Innsbrucker.

Eine volle Arena, zahlreiche Zuschauer vor den TV-Geräten und zwei Titel, die es zu verteidigen gilt – ist man da nervös? „Sicher! Mein Motto ist: Wenn du nicht nervös bist, bist du schlecht vorbereitet. Immer wenn ich eine gesunde Nervosität hatte, war ich gut. Egal, ob beim Boxen oder auch in der Schule“, lächelt Avdic.