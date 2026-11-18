Die restlichen Zweiten müssen ins Playoff. Diese werden im März 2028 ausgetragen. Und dort wird es kompliziert. Denn es können zwischen zwei und vier Tickets vergeben werden. Hintergrund: Die vier Gastgeber bestreiten ebenfalls die Qualifikation. Sollten sie nicht alle die Quali meistern, könnte noch ein spezielles Szenario greifen – bis zu zwei von ihnen können von der UEFA ein Freilos bekommen.