Nach dem erfolgreichen Aufstieg in der Nations League liegt der Fokus der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auch schon auf der bevorstehenden Qualifikation zur EM 2028. Mittlerweile stehen auch die fünf Lostöpfe für die Auslosung am 6. Dezember in Belfast (ab 18 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) fest.
Nach der erfolgreichen Nations-League-Kampagne des ÖFB-Teams will man im kommenden Jahr auch in der EM-Qualifikation wieder erfolgreich angreifen. Mittlerweile stehen auch die fünf Lostöpfe für die Auslosung im Dezember fest.
Topf 1: Deutschland, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Belgien, Niederlande, Norwegen, Italien, Kroatien, Griechenland, Dänemark
Topf 2: Österreich, Türkei, Tschechien, Serbien, Wales, Schweiz, Nordirland, Ungarn, Schweden, Bosnien-Herzegowina, Irland, Slowenien
Topf 3: Kosovo, Schottland, Nordmazedonien, Ukraine, Georgien, Israel, Polen, Rumänien, Albanien, Montenegro, Slowakei, Island
Topf 4: Estland, Belarus, Finnland, San Marino, Zypern, Armenien, Lettland, Moldawien, Färöer, Kasachstan, Bulgarien, Luxemburg
Topf 5: Malta, Andorra, Gibraltar, Aserbaidschan, Litauen, Liechtenstein
Österreich befindet sich in Topf 2 und entgeht damit Gegnern wie etwa der Schweiz, Schweden, Wales oder Serbien. Aus dem ersten Topf droht allerdings ein Spitzenteam. Darunter Deutschland, Frankreich oder Weltmeister Spanien.
Auch Gastgeber müssen durch die Quali
Die Teams werden dabei in zwölf Gruppen aufgeteilt. Sechs davon sind Fünfergruppen, sechs Vierergruppen. Alle Gruppensieger sind für das Turnier, ausgetragen in England, Schottland, Wales und Nordirland, qualifiziert. So wie auch die besten acht Gruppenzweiten.
Die restlichen Zweiten müssen ins Playoff. Diese werden im März 2028 ausgetragen. Und dort wird es kompliziert. Denn es können zwischen zwei und vier Tickets vergeben werden. Hintergrund: Die vier Gastgeber bestreiten ebenfalls die Qualifikation. Sollten sie nicht alle die Quali meistern, könnte noch ein spezielles Szenario greifen – bis zu zwei von ihnen können von der UEFA ein Freilos bekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.