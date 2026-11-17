Was als harmloser Verkauf eines Kleidungsstücks begann, endete für eine 60-jährige Tirolerin mit einem bösen Erwachen. Statt Geld für ihre Ware zu erhalten, wurde die Frau Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Mehr als 1000 Euro sind futsch.
Die Frau aus dem Tiroler Unterland wollte ihr Kleidungsstück über eine Online-Verkaufsplattform an eine vermeintliche Interessentin verkaufen. Im Zuge der Verkaufsverhandlungen wechselte sie mit der potenziellen Käuferin Nachrichten über einen Messengerdienst aus.
Verhängnisvoller Link
Doch dann kam der verhängnisvolle Link: Die angebliche Käuferin schickte der 60-Jährigen einen Link, über den sie angeblich die Zahlung für das Kleidungsstück erhalten sollte. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch um eine Phishing-Seite!
Vermeintlicher Freigabecode
Die Verkäuferin tappte in die Falle und bestätigte in weiterer Folge mehrfach einen vermeintlichen Freigabecode. Mit fatalen Folgen: Anstatt Geld zu erhalten, wurden mehrere Beträge von ihrem Bankkonto abgebucht.
Erst danach wurde der Betrug bemerkt. Insgesamt entstand der 60-Jährigen ein finanzieller Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.
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