Obwohl Phishing-Angriffe mit „GTA“-Bezug im September 2026 nur 0,005 Prozent aller registrierten Bedrohungen ausmachten, nahm die Zahl phishingbezogener Betrugsversuche im Vergleich zum Monatsdurchschnitt von März bis August 2026 stark zu. Am Wochenende vom 31. Oktober bis 1. November waren 42,4 Prozent aller verarbeiteten Phishing-E-Mails mit „GTA VI“ verbunden. Zu diesem Ergebnis gelangte das Threat-Lab-Team des deutschen Computersicherheitsdienstes KnowBe4 in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse.