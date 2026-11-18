Das blau-gelbe Fußball-Unterhaus hat einen turbulenten Herbst hinter sich. Bevor sich der Amateur-Kick in den verdienten Winterschlaf verabschiedet, machte die „Krone“ den großen Check – über Ex-Profis, die vor dem Durchmarsch stehen, Familie Fitz in der 2. Klasse und einen von der 500er-Marke träumenden Bomber ...
Die Temperaturen werden kälter, die Tage kürzer und die Kleiderschichten mehr. Kurzum: Langsam, aber doch hält der Winter wieder Einzug. Neben kuscheligen Fernsehabenden mit Kakao in der Hand und überfüllten Adventmärkten bedeutete das vor allem eines – Niederösterreichs Fußball-Ligen legen eine knapp dreieinhalb-monatige Pause ein. Doch bevor sich der blau-gelbe Amateur-Kick in den wohlverdienten Winterschlaf begibt, macht die „Krone“ den großen Unterhaus-Check.
Trotz Spitze nicht wunschlos glücklich
Große Schritte in Richtung vierte Liga – die machte im Herbst Tulln in der 2. Landesliga Ost. Der Aufsteiger um Ex-Rapidler Christoph Knasmüllner ist als Winterkönig auf dem besten Wege zum Durchmarsch. Sorgt bestimmt für Zufriedenheit in der Gartenstadt, oder? „Ich bin leider Perfektionist, nicht so leicht wunschlos glücklich“, grinst Obmann Andi Dober. „Auch wenn sich 37 von 45 möglichen Zählern als Neuling sehen lassen können.“
Trainer-Bua und Lebensversicherung
Ähnlich auch der Premieren-Herbst des SC Wolfsthal. Die mit Ex-Profis wie Darko Bodul, Daniel Luxbacher oder Petar Gluhakovic gespickte Truppe zog in der Gebietsliga Süd/Südost allen davon – wie auch Langenzersdorf in der 2. Klasse Pulkau-Schmidatal. Die Weinviertler sind ungeschlagen, feierten wöchentliche Kabinenpartys. Für Trainer Andreas Fitz, Papa von Bundesliga-Kicker Dominik, keine Überraschung: „Im Sommer haben wir enorme Qualität dazu bekommen. Die Rückkehr von Emanuel Thoma hat den Stein ins Rollen gebracht. Mit ihm ist Thomas Jackel gekommen und einige Ur-Langenzersdorfer.“ Einer davon? Sein jüngerer Sprössling Daniel. „Er hat acht Tore g’macht und gefühlt 30 aufgelegt“, lacht Papa Fitz. Dessen „Lebensversicherung“ den Namen Julian Küssler trägt, der 19 Hütten auf dem Konto hat.
Makelloser Herbst
Für den Titel „Unterhaus-Bomber“ der Hinrunde reichte es dann aber doch nicht ganz, schließlich gab’s Konkurrenz aus der eigenen Liga. Fadim Bedzeti netzte für Rußbach ganze 21-mal, besserte damit sein Tore-Konto in der 18. Saison im Erwachsenen-Fußball auf. „Die 500er-Marke ist mein Ziel. Da fehlen noch knapp 80 Stück, das treibt mich an“, grinst der 33-jährige Knipser. Dem zumindest die Jagd auf die Torjägerkrone bleibt, mit dem Titel wird sein Klub nämlich nichts zu tun haben.
Blindes Verständnis auch ohne Augenbinde
Anders bei Breitenfurt in der 1. Klasse Ost, mit 39 Körnern haben die Mödlinger das bestgefüllte Punktekonto im NÖ-Unterhaus. „Wir spielen seit fünf Jahren quasi in derselben Besetzung, verstehen uns blind“, so Trainer Christopher Walch. „Augenbinden gibt’s keine, unser Geheimrezept ist es dennoch.“
Weiße Weste
Das hat man bei Felixdorf im Ausdauertraining gefunden. „Ich lasse die Burschen immer ordentlich rennen, das macht sich heuer bezahlt“, scherzt Coach Thomas Hartberger, dessen Team in der 2. Klasse Triestingtal mit 13 Siegen in 13 Partien mit weißer Weste in die Winterpause geht. „Aber wehe, mir kommt nach Weihnachten einer mit Wamp’n daher!“
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