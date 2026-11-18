Blindes Verständnis auch ohne Augenbinde

Anders bei Breitenfurt in der 1. Klasse Ost, mit 39 Körnern haben die Mödlinger das bestgefüllte Punktekonto im NÖ-Unterhaus. „Wir spielen seit fünf Jahren quasi in derselben Besetzung, verstehen uns blind“, so Trainer Christopher Walch. „Augenbinden gibt’s keine, unser Geheimrezept ist es dennoch.“

Weiße Weste

Das hat man bei Felixdorf im Ausdauertraining gefunden. „Ich lasse die Burschen immer ordentlich rennen, das macht sich heuer bezahlt“, scherzt Coach Thomas Hartberger, dessen Team in der 2. Klasse Triestingtal mit 13 Siegen in 13 Partien mit weißer Weste in die Winterpause geht. „Aber wehe, mir kommt nach Weihnachten einer mit Wamp’n daher!“