Gustav Klimts Landschaftsbildnis „Litzlbergkeller“ (1915/16) ist am Dienstag bei einer Auktion von Christie‘s in New York um 82,3 Millionen US-Dollar (ca. 74,9 Millionen Euro) versteigert worden.
Heimischen Klimt-Fans ist das Werk „Litzlbergkeller“, das aus einer anonymen Privatsammlung stammt, durchaus bekannt: Es hing mehrere Jahre als Leihgabe im Wiener Leopold Museum.
Die bisherigen Besitzer hatten das Werk 1997 aus dem Nachlass des Sammlers und Mitbegründers der „Neuen Galerie“ in New York, Serge Sabarsky, ersteigert.
Der Preis von 14,7 Mio. Dollar galt damals als Rekord, ein Jahr später wanderte das 110,5 x 110,5 Zentimeter große Werk als Dauerleihgabe nach Wien. Auftraggeber für das Werk, das Gustav Klimt (1862-1918) am Ort seiner Sommerfrische begann und später in seinem Wiener Atelier fertigstellte, war der Bankier Otto Primavesi. 2019 wurde das Bild im Klimt-Zentrum in Schörfling am Attersee gezeigt.
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