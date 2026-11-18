Der Preis von 14,7 Mio. Dollar galt damals als Rekord, ein Jahr später wanderte das 110,5 x 110,5 Zentimeter große Werk als Dauerleihgabe nach Wien. Auftraggeber für das Werk, das Gustav Klimt (1862-1918) am Ort seiner Sommerfrische begann und später in seinem Wiener Atelier fertigstellte, war der Bankier Otto Primavesi. 2019 wurde das Bild im Klimt-Zentrum in Schörfling am Attersee gezeigt.