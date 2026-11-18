Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann erhöht nun auch den Druck auf die Justizchefin. „Frau Ministerin Sporrer muss endlich aufwachen und die Realität anerkennen“, sagt er. „Wer wiederholt schwere Straftaten begeht, muss auch mit spürbaren Konsequenzen rechnen – und zwar unabhängig davon, ob er 13 oder 14 Jahre alt ist. Alter darf kein Freibrief für Gewalt sein. Wir müssen auch die Opfer schützen und nicht immer nur darüber diskutieren, was wir den Tätern noch alles anbieten können.“