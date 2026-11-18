„Die Gesamtsituation war schon speziell“, erklärt Christoph Baumgartner nach dem 1:1 in der Nations League gegen Israel am Dienstag. Was der ÖFB-Teamspieler damit meint? Geisterspiel-Atmosphäre, ein schon zuvor fixierter Gruppensieg und die Rotation innerhalb der Mannschaft. Mit den drei Debütanten des Abends – Luca Weinhandl, Lukas Jungwirt und Yanik Spalt – zeigte man sich allerdings zufrieden. Die Nervosität, so Weinhandl, sei auf dem Rasen bald verflogen ...
Österreichs Fußball-Nationalteam ist der angepeilte Sieg zum Jahresabschluss verwehrt geblieben. Kapitän Konrad Laimer und Co. haben nach dem 1:1 in Debrecen gegen Israel zum Abschluss der Nations-League-Gruppe B3 und der sechsten ungeschlagenen Partie in Folge aber trotzdem zufrieden bilanziert. „Wir haben einen Rückstand gedreht wie in den letzten zwei Auswärtsspielen, es war ein positiver Abschluss“, resümierte ÖFB-Torschütze Sasa Kalajdzic, der in der 62. Minute ausglich.
Im Kosovo hatte es ebenfalls nach einem 0:1 ein 1:1 gegeben, in Irland wurde aus einem 0:2 noch ein 2:2. Diesmal lief die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick nach einem sehenswerten Fallrückzieher von Dor Peretz ab der 36. Minute einem Rückstand nach. Es war nicht das einzige Mal, dass in der ÖFB-Abwehr Abstimmungsprobleme erkennbar waren, vor allem Lyon-Legionär Felix Bacher erwischte keinen guten Tag. „Wir hatten auch in der ersten Halbzeit die besseren Chancen als Israel, trotzdem müssen wir die Aktionen besser verteidigen. Vielleicht haben wir da ein Thema, woran wir arbeiten können“, sagte Defensivspieler Nicolas Seiwald.
Kalajdzic: „Statistik spricht für sich“
Laut Kalajdzic habe man vor der Pause Probleme mit dem Gegenpressing gehabt. „Das ist aber verständlich, weil die Mannschaft hat so noch nicht gespielt.“ Augenscheinlich war nach der Pause eine defensive Steigerung, offensiv gab es neben dem Ausgleich aber nur eine Topchance für Michael Gregoritsch (95.). „In der zweiten Hälfte waren wir ein bisschen aktiver, dynamischer und haben den Ball besser laufen lassen“, fasste Laimer zusammen. Von den Abschlüssen stand es am Ende 20:3 für Österreich. „Wir hatten genug Chancen, die Statistik spricht für sich, wir hätten das Spiel auf unsere Seite ziehen müssen“, sagte Kalajdzic.
Acht neue Akteure waren im Vergleich zum 1:0 in Linz gegen Irland am Samstag in die Startelf gerückt, darunter mit Goalie Lukas Jungwirth und Mittelfeldspieler Luca Weinhandl zwei Debütanten. Hinzu kam die Tatsache, den Gruppensieg schon fixiert zu haben und eine Partie vor trostloser Kulisse von nur rund 700 Fans in einem 20.000 Zuschauer fassenden Stadion. „Es war für uns schon alles fix, ein leeres Stadion, es wurde viel durchrotiert, da ist es nicht einfach“, meinte Laimer. Und „Joker“ Christoph Baumgartner ergänzte: „Die Gesamtsituation war schon speziell.“
„Sehr geiles“ verspätetes Debüt für Jungwirth
Jungwirth hätte schon beim Lehrgang zuvor zu seiner Premiere kommen sollen, bei seinem Debüt war er wenig gefordert. „Es war sehr geil, ich bin dankbar, dass es mir die Mannschaft so einfach gemacht hat. Natürlich hätte ich mein Tor gerne sauber gehalten, so war es eine ganz solide Leistung. Ich bin froh, dass wir die Partie mit einem Unentschieden halbwegs versöhnlich abgeschlossen haben“, schilderte der LASK-Tormann. Mit ihm, Alexander Schlager, Florian Wiegele und Christian Zawieschitzky verfüge das Team über eine „richtig gute Tormanntruppe“.
Während er mit 22 erstmals spielen durfte, schaffte Weinhandl das mit 17. Nach ein paar Minuten sei seine Nervosität weg gewesen. „Dann habe ich einfach Fußball gespielt. Es war was ganz Besonderes, ein tolles Erlebnis“, betonte der Sturm-Graz-Kicker. Seine Mitspieler hätten ihm im Training und in der Partie immer wieder Mut zugesprochen, wenn es einmal nicht richtig geklappt habe. „Das hat mir schon auch sehr geholfen.“ Schon vor der Partie war er von Rangnick über den Klee gelobt worden. „Das ist schon was Besonderes, wenn der Teamchef so über einen spricht, aber ich mache einfach weiter.“
Weinhandl hat Hüftbeuger-Probleme
Seine Premierenvorstellung war zur Pause früher als erhofft zu Ende, allerdings nicht aus Leistungsgründen. „Ich habe gemerkt, dass es beim linken Hüftbeuger zwickt, glaube aber nicht, dass es eine längere Verletzung ist“, gab das Talent Entwarnung. Im Finish durfte auch noch Yanik Spalt erste ÖFB-A-Einsatzminuten sammeln. Sein steiler Aufstieg geht nach ersten Partien beim VfB Stuttgart, zuletzt auch in der Champions League, weiter. „Man träumt immer davon, aber Anfang der Saison habe ich nicht gedacht, dass alles so schnell kommt. Es war geil, ich bin froh über das Debüt“, sagte der 19-jährige Mittelfeldspieler und 32. Debütant in der Rangnick-Ära. Das Debütdress wird beim Trio einen Ehrenplatz erhalten, wie sie ankündigten.
Für die Zukunft gaben alle drei ein Versprechen ab. „Man sieht, dass wieder viel Qualität nachkommt“, meinte Baumgartner. Laimer sprach von tollen Jungs, die ihre Sache super machen würden. „Es ist sehr erfrischend, dass Jungs da sind, die eine gewisse Energie reinbringen“, sagte der Bayern-Außenverteidiger. Der Konkurrenzkampf wurde angeheizt, wenn man bedenkt, dass zwölf potenzielle Startelfspieler gegen Israel gefehlt hatten. „Wir haben in diesem Jahr nur gegen Argentinien und Spanien verloren, das kann sich sehen lassen, auch wenn bei der WM leistungstechnisch mehr drinnen gewesen wäre“, resümierte Seiwald.
ÖFB-Kicker vor EM-Quali-Auslosung wunschlos
Auch laut Laimer sei 2026 „viel Gutes“ passiert. „Daraus zieht man Kraft. Wir sind auf einem sehr guten Weg und wollen diesen 2027 so weitergehen.“ Für diesen folgt am 6. Dezember in Belfast ein wichtiger Termin, steht da doch die Auslosung der EM-Quali-Gruppen auf dem Programm. Wünsche äußerten die ÖFB-Spieler dafür keine. „Wir freuen uns, dass wir uns wieder mit der Elite messen dürfen, kommen nicht zum Zuschauen, sondern zum Mitspielen“, unterstrich Kalajdzic.
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