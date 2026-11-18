Weinhandl hat Hüftbeuger-Probleme

Seine Premierenvorstellung war zur Pause früher als erhofft zu Ende, allerdings nicht aus Leistungsgründen. „Ich habe gemerkt, dass es beim linken Hüftbeuger zwickt, glaube aber nicht, dass es eine längere Verletzung ist“, gab das Talent Entwarnung. Im Finish durfte auch noch Yanik Spalt erste ÖFB-A-Einsatzminuten sammeln. Sein steiler Aufstieg geht nach ersten Partien beim VfB Stuttgart, zuletzt auch in der Champions League, weiter. „Man träumt immer davon, aber Anfang der Saison habe ich nicht gedacht, dass alles so schnell kommt. Es war geil, ich bin froh über das Debüt“, sagte der 19-jährige Mittelfeldspieler und 32. Debütant in der Rangnick-Ära. Das Debütdress wird beim Trio einen Ehrenplatz erhalten, wie sie ankündigten.