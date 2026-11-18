Nach dem Ende der Beziehung soll ein 30-Jähriger seine Ex-Lebensgefährtin in Kärnten massiv bedrängt und sogar mit dem Umbringen bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Festnahme an.
Eine Beziehung mit einem besorgniserregenden Ende: Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau soll seine Ex-Lebensgefährtin bedroht und belästigt haben – mit einem dramatischen Höhepunkt: Am Montag um 15.26 Uhr soll der Mann eine folgenschwere Nachricht verschickt haben. Er steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin aus dem Bezirk Feldkirchen via Messengerdienst mit dem Umbringen bedroht zu haben.
Staatsanwaltschaft ordnete Festnahme an
Gegen den 30-Jährigen wurde daraufhin ein vorläufiges Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot ausgesprochen. „Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann im Verdacht steht seine Ex-Lebensgefährtin auf verschiedenste Weisen im Wege von Telekommunikationsmittel erheblich in ihrer Lebensführung beeinträchtigt zu haben“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.
Nach Schilderung des Sachverhaltes ordnete die Staatsanwaltschaft am Dienstag die Festnahme des Mannes und die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.
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