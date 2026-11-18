Eine Beziehung mit einem besorgniserregenden Ende: Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau soll seine Ex-Lebensgefährtin bedroht und belästigt haben – mit einem dramatischen Höhepunkt: Am Montag um 15.26 Uhr soll der Mann eine folgenschwere Nachricht verschickt haben. Er steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin aus dem Bezirk Feldkirchen via Messengerdienst mit dem Umbringen bedroht zu haben.