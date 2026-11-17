NGO sieht Energiewende auf dem Spiel

In anderen Ländern wie Irland, wo der Ausbau bereits weiter fortgeschritten sei, sehe man die „massive Kluft“ zwischen dem Ressourcenverbrauch eines Rechenzentrums und dem Nutzen für die Bevölkerung bereits deutlich, so Keller. Während 20 Prozent des Stromverbrauchs des Landes auf das Konto der Rechenzentren gehen, würden damit nur 0,3 Prozent der Arbeitsplätze im Land geschaffen. Auch die Stromkosten in dem Land seien seit 2015 deutlich angestiegen.