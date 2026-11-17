Die Umweltschutzorganisation Global2000 fordert einen vorläufigen Baustopp für Rechenzentren. Sie verbrauchten viele Ressourcen – sei es Strom, Fläche oder Wasser -, brächten Lärm- und Wärmebelastung für ihr Umfeld, schafften aber gleichzeitig kaum neue Jobs und brächten nur wenig Steuereinnahmen, lautet die Kritik.
„Der lokale Nutzen bleibt vollkommen aus“, so Hannah Keller, Energie- und Klimaexpertin der NGO am Dienstag. Es brauche daher einen „Stopp für alle Bauten und Genehmigungen, bis die rechtlichen Fragen geklärt sind“. Erst, nachdem klare Rahmenbedingungen geschaffen worden seien, könne man über einen weiteren Ausbau reden. Hand in Hand damit gehe die Schaffung einer nationalen Strategie für den Ausbau. Die Regierung müsse sich überlegen, welche Infrastruktur Österreich wirklich brauche und wie der Ausbau möglichst naturverträglich sein könne.
„Nur weil ein Rechenzentrum in Österreich steht, ist es kein österreichisches Rechenzentrum“, so Keller. Es würden auch nicht automatisch europäische Regulierungsvorschriften für Rechenzentren und Server gelten, nur weil diese in Europa stehen. Für einen Großteil der Rechenleistung (rund 80 Prozent) sei derzeit unklar, wofür diese genau verwendet werde – ein Teil davon sei aber wohl für industrielle und militärische Anwendungen bestimmt.
Die Macht darüber, wofür ein Rechenzentrum verwendet wird, liege aber bei den Betreibern, also bei den großen US-Techriesen. Für die reine Nutzung der Chatbots würden die Zentren laut Berechnungen der Internationalen Energieagentur jedenfalls nicht ausgebaut, so Keller.
Umfassende UVP gefordert
Zudem spricht sich die NGO für strengere Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für Rechenzentren aus. Derzeit gebe es in Österreich keinen UVP-Tatbestand für Rechenzentren, in der Novelle sei er erst ab 100 Megawatt (MW) Anschlussleistung vorgesehen. Global2000 plädiert für eine UVP-Pflicht bereits ab 50 MW Anschlussleistung, sofern mindestens die Hälfte der Abwärme extern genutzt und weder Oberflächen- noch Grundwasser entnommen wird.
Ist das nicht der Fall, solle die UVP-Pflicht bereits ab 20 MW bestehen, in schützenswerten Gebieten sogar bereits ab 5 MW. Damit wäre ein Anreiz geschaffen, die Projekte nachhaltiger zu planen. Darüber hinaus wären mit den niedrigeren Schwellenwerten alle relevanten Projekte umfasst.
NGO sieht Energiewende auf dem Spiel
In anderen Ländern wie Irland, wo der Ausbau bereits weiter fortgeschritten sei, sehe man die „massive Kluft“ zwischen dem Ressourcenverbrauch eines Rechenzentrums und dem Nutzen für die Bevölkerung bereits deutlich, so Keller. Während 20 Prozent des Stromverbrauchs des Landes auf das Konto der Rechenzentren gehen, würden damit nur 0,3 Prozent der Arbeitsplätze im Land geschaffen. Auch die Stromkosten in dem Land seien seit 2015 deutlich angestiegen.
In Österreich gefährde der rasante Rechenzentren-Ausbau auch die Energiewende. „Allein die bereits in Umsetzung befindlichen Großprojekte könnten bei vollständiger Auslastung ihrer genehmigten Netzanschlussleistung im Endausbau jährlich rund 8,8 TWh Strom verbrauchen“, heißt es im Bericht von Global2000. Das entspreche der gesamten heimischen Windstromerzeugung im Jahr 2025 und mache rund ein Siebentel des nationalen Stromverbrauchs aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.