Zu hören ist die verzweifelte weinende Frau, die nach Atem und Worten ringt und dann stockend erklärt, was ihr eben in ihren eigenen vier Wänden passiert ist. Etwas roh wirkt die Frage eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters: „Hat er Sie vergewaltigt, ja oder nein?“ Da wäre wohl etwas mehr Einfühlsamkeit in so einer Situation angebracht.