Unbegreiflich sind die Vorwürfe gegen einen 23-jährigen Kärntner: Der unbescholtene Koch soll beim Spazierengehen mit seinem Hund eine Frau um Wasser für das Tier gebeten haben – und die 84-Jährige dann brutal überfallen und vergewaltigt haben. Der Seniorennotruf des Opfers zeichnete alles auf.
Es gibt Fälle, die lassen ratlos zurück. Wie dieser. Ein junger Kärntner sitzt wegen Vergewaltigung in Untersuchungshaft und auf der Anklagebank am Klagenfurter Landesgericht – er soll sein Opfer nicht nur sexuell attackiert, sondern auch verletzt und mit Kokain beschmiert haben.
„Was ist denn mit Ihnen los?“, will Richter Gernot Kugi wissen. „Ich weiß es nicht“, sagt der 23-Jährige, der überraschenderweise nichts beschönigt, aber für sein unfassbares Verhalten keine richtige Erklärung liefern kann, außer, dass er seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder Drogen nimmt. „Ich arbeite durchgehend in großen Küchen, da kommt es oft vor“, meint er.
An einem Julitag war er mit seinem Hund spazieren, kam in Unterkärnten an einem Haus vorbei, läutete und bat für den Vierbeiner um etwas Wasser. Die Besitzerin, eine 84-jährige Witwe, war so freundlich, den jungen Mann und seinen Hund hereinzubitten und das Tier zu versorgen. Er stellt sich ihr sogar höflich vor.
Pensionistin mit Kokain bedrängt
Dann, wie aus dem Nichts, bot der Kärntner der Frau Kokain an. Die Pensionistin lehnte empört ab; Sekunden später fiel der Koch über sie her, schmierte ihr Kokain um den Mund, schlug sie und attackierte sie sexuell, was rechtlich als Vergewaltigung zu werten ist.
Das Opfer reagierte geistesgegenwärtig und wählte sofort den Senioren-Notfallknopf auf ihrem Armband, im Gerichtssaal wird der beklemmende Mitschnitt des Gesprächs vorgespielt.
Zu hören ist die verzweifelte weinende Frau, die nach Atem und Worten ringt und dann stockend erklärt, was ihr eben in ihren eigenen vier Wänden passiert ist. Etwas roh wirkt die Frage eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters: „Hat er Sie vergewaltigt, ja oder nein?“ Da wäre wohl etwas mehr Einfühlsamkeit in so einer Situation angebracht.
Zumindest wird aufgrund der Angaben des Opfers rasch die Fahndung eingeleitet, der Koch als Täter ausgeforscht. Der Prozess dauert aufgrund des Geständnisses nicht lang: drei Jahre Haft wegen Vergewaltigung mit „außergewöhnlichem Handlungsunwert“, wie der Richter betont. Der Angeklagte, vertreten von Amtsverteidigerin Gudrun Wiener, erbittet Bedenkzeit.
Wichtiger ist es wohl, wie es dem Opfer geht: Die 84-Jährige lebt nach dem Tod ihres Mannes allein in ihrem Haus – und hat seit dem erschreckenden Vorfall Angst. „Sie schläft schlecht, es geht ihr nicht gut“, heißt es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.