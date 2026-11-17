„Mein Herz ist ganz schwer“

Auch Ralph Fiennes, der in drei Bond-Filmen als M neben Daniel Craig zu sehen war, zeigte sich bei der Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ begeistert, dass Pattinson den Zuschlag für die Rolle bekommen hat. „Ich denke, er wird großartig sein. Er hat eine andere Ausstrahlung als Daniel, was immer gut ist, um etwas Abwechslung zu haben.“