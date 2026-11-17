Am Montag ist die Bombe endlich geplatzt: Niemand Geringeres als Robert Pattinson wird der neue James Bond! Eine Nachricht, die auch die Stars – und sogar das britische Königshaus – in Aufregung versetzt!
Dass der neue 007 nun endlich offiziell feststeht, erfreute offenbar auch König Charles. Denn der britische Monarch ließ es sich nicht nehmen, über seinen offiziellen Social-Media-Kanal seine Glückwünsche an Pattinson auszusprechen.
Pattinson jetzt im Dienste Seiner Majestät
„Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond“, schrieb der hieß es am Montag auf dem offiziellen Account der Royal Family. Ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Rolle immer noch im Vereinigten Königreich genießt.
Pattinson ist der erste Bond-Darsteller, dessen Figur nicht im Dienst der 2022 verstorbenen Königin Elizabeth II., sondern von König Charles III. stehen wird.
Brad Pitt jubelt – und bringt sich ins Rennen
Aber nicht nur die britische Königsfamilie freut sich über den neuen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten. Auch in Hollywood schlägt die Wahl von Pattinson hohe Wellen. Brad Pitt jubelte, von „Extra TV“ am roten Teppich auf den neuen 007 angesprochen: „Ich finde die Idee großartig. Ich finde seine Arbeit toll. Ich liebe seine Entscheidungen. Er ist ein echter Gewinn.“
Ob er sich vorstellen könne, als neuer Bond-Bösewicht mitzumischen? Pitt reagierte auf die Frage mit einem Zwinkern und einer klaren Botschaft an Pattinson und Regisseur Denis Villeneuve: „Robert, Denis, wisst ihr was? Das würde ich gerne machen! Da wäre ich dabei!“
„Mein Herz ist ganz schwer“
Auch Ralph Fiennes, der in drei Bond-Filmen als M neben Daniel Craig zu sehen war, zeigte sich bei der Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ begeistert, dass Pattinson den Zuschlag für die Rolle bekommen hat. „Ich denke, er wird großartig sein. Er hat eine andere Ausstrahlung als Daniel, was immer gut ist, um etwas Abwechslung zu haben.“
Kurz zuvor gab Fiennes im Interview mit „SiriusXM Front Row“ zu, dass er aus Sentimentalitätsgründen an Daniel Craig hänge. „Ich bin immer noch in Daniel Craig als James Bond verliebt“, schmunzelte er. „Mein Herz ist ganz schwer.“
„Willkommen im exklusivsten Club der Welt“
Glückwünsche kamen auch von einem Ex-Bond. Geroge Lazenby, der 1969 im Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ in die begehrte Rolle schlüpfen durfte, schickte eine Videobotschaft an Pattinson. „Robert, willkommen im exklusivsten Club der Welt“, richtete der 87-Jährige die Worte an seinen neuen Bond-Kollegen. „Aber vergiss nicht, dich zu amüsieren.“
Und fügte dann noch hinzu: „Mal sehen, ob du deinen ,Das ist dem anderen nie passiert‘-Moment haben wirst.“
Willkommen in „James-Bond-Familie“
Und auch die Erben von Bond-Erfinder Ian Fleming begrüßten die Wahl. Der Ian Fleming Estate und Ian Fleming Publications hießen Pattinson auf Instagram in der „James-Bond-Familie“ willkommen. Sie verwiesen auf das Ende des Romans „Moonraker“, in dem Bond sich selbst als Mann beschreibt, der „nur eine Silhouette“ sei. „Wir freuen uns darauf, dass Pattinson in diese Silhouette schlüpft und sie zu seiner eigenen macht“, hieß es in der Mitteilung.
Pattinson eine „Fehlentscheidung“?
Doch nicht alle sind glücklich darüber, dass Robert Pattinson als neuer Bond zu sehen sein wird. Moderator Piers Morgan monierte auf Twitter etwa, es sei eine Fehlentscheidung, dass der Brite den Zuschlag bekommen habe. „Batman kann nicht auch Bond sein“, schimpfte er. „Sie hätten sich für einen Unbekannten entscheiden sollen.“
Robert Pattinson hat sich unter anderem gegen Callum Turner, Jack Lowden oder Josh O‘Connor durchgesetzt. „James Bond ist eine der legendärsten Figuren des Kinos, und 007 anvertraut zu bekommen, ist eine einmalige Auszeichnung“, sagte der 40-Jährige. Die Rolle als wahr gewordenen Traum zu bezeichnen, sei ein Understatement.
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