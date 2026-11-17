Es geht um viele Millionen Euro Entwicklungskosten

Bei den Veröffentlichungsdaten geht es oft um viele Millionen Euro. Die Entwicklung dauert McKinsey zufolge drei bis fünf Jahre und kostet bei sogenannten AAA-Spielen nicht selten mehr als 200 Millionen US-Dollar (181,59 Millionen Euro) – rund achtmal so viel wie noch im Jahr 2000. „Ob sich Ausweichen lohnt, hängt vor allem davon ab, wie stark sich die Zielgruppen überschneiden. Große Actionspiele für PlayStation und Xbox konkurrieren direkt mit ,GTA VI‘, Familien- oder Strategiespiele für Switch oder PC deutlich weniger“, sagt Bienek.