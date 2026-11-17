Kriminelle haben Cybersicherheitsexperten zufolge einige der weltweit meistbesuchten Internetseiten manipuliert, um iPhones von Apple zu infizieren. Der in der weitverbreiteten Programmiersprache JavaScript geschriebene Schadcode diene unter anderem dazu, Kryptowährungen und Kreditkartendaten zu stehlen sowie weitere Computerviren zu installieren, sagte der Forscher Scott Helme am Montag.