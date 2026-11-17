Es war die höchste Niederlage seit 67 Jahren. Van der Vaart, der als Experte für den TV-Sender NOS im Einsatz war, sprach von einem trostlosen Anblick. „Ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen“, so der 109-malige Nationalspieler.