Historisches Debakel für die Niederlande! „Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln“, kritisierte Ex-Kicker Rafael van der Vaart seine Landsmänner nach der 0:5-Pleite gegen Deutschland in der Nations League.
Es war die höchste Niederlage seit 67 Jahren. Van der Vaart, der als Experte für den TV-Sender NOS im Einsatz war, sprach von einem trostlosen Anblick. „Ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen“, so der 109-malige Nationalspieler.
Kritik an Schlussmann
Dabei ärgerte sich van der Vaart über die Szene, als Torwart Bart Verbruggen die Mannschaft nach dem Treffer zum 0:5 zu einer Art Krisenbesprechung auf dem Platz zusammengerufen hatte.
„Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas – und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert. Man kann zwar nicht erwarten, dass man jeden Ball hält, aber du warst ja nicht einmal annähernd dran“, meinte der 43-Jährige.
Erst Kantersieg, dann Watschn
Das 0:5 in Berlin war die höchste Niederlage der Niederlande seit dem 0:7 gegen Deutschland am 21. Oktober 1959. Dabei hatte „Oranje“ erst am vergangenen Freitag 7:0 gegen Griechenland gewonnen.
Kleines Trostpflaster: Trotz des Debakels qualifizierte sich die „Elftal“ als Zweiter der Gruppe 3 von Liga A für das Nations-League-Viertelfinale.
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