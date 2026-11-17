„Ich bereue nichts und bin stolz auf das, was wir uns aufgebaut haben.“ Das sagt Ex-Snowboarderin Ursula Fingerlos anlässlich ihres heutigen 50. Geburtstages. Diesen feiert die Lungauerin fernab ihrer österreichischen Heimat Mauterndorf – in Ridgway im US-Bundesstaat Colorado, wo sie seit vielen Jahren lebt.