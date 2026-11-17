Mit Online-Nachhilfe setzte das Unternehmen im Vorjahr in über 20 Ländern rund 53 Millionen Euro um, rund ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Die klassische Nachhilfe vor allem in Deutschland und Österreich brachte hingegen knapp 75 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 7,5 Prozent.