Das österreichische Nachhilfeunternehmen GoStudent steckt weiter tief in den roten Zahlen. Das Start-up verbuchte im Vorjahr unter dem Strich einen Verlust von 33 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der Umsatz um 16,6 Prozent auf rund 140 Millionen Euro.
Seit der Gründung hat sich ein Konzernbilanzverlust von rund 544 Millionen Euro angesammelt. Trotzdem will das heimische Start-up sein Präsenz-Geschäft weiter ausbauen. Im September 2027 soll eine eigene Privatschule am Firmensitz im Wiener Nordbahnviertel eröffnet werden, wie das Wirtschaftsmagazin „trend“ berichtet.
Das Unternehmen startete 2016 mit der Vermittlung von Online-Nachhilfelehrern und sammelte in den folgenden Jahren mehrere Hundert Millionen Euro von Investoren ein. GoStudent gehörte zu den ersten österreichischen Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet wurden.
Heute vermittelt das Unternehmen freiberufliche Online-Nachhilfelehrer über seine Plattform. Präsenzunterricht wird unter anderem über die Tochterunternehmen Studienkreis und Lernquadrat angeboten.
Mit Online-Nachhilfe setzte das Unternehmen im Vorjahr in über 20 Ländern rund 53 Millionen Euro um, rund ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Die klassische Nachhilfe vor allem in Deutschland und Österreich brachte hingegen knapp 75 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 7,5 Prozent.
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