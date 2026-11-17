Er hält ungefähr 500 Mal so viel Wasser wie der Bodensee und ist der größte Süßwasserspeicher der Erde: der Baikalsee im Süden Russlands. Im vergangenen Jahrhundert ist der See immer weiter ausgetrocknet. Doch jetzt steigt der Pegel wieder!
Der Baikalsee hält rund ein Fünftel des gesamten flüssigen Süßwassers der Erde und ist Trinkwasserquelle für Millionen Menschen. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Wasserspiegel immer weiter gesunken. Doch der See macht eine überraschende Entwicklung: Seit 2017 steigt der Wasserpegel wieder, wie ein Forschungsteam der chinesischen Yunnan-Universität herausgefunden hat.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für ihre in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“ erschienene Analyse Jahresringe von Bäumen untersucht. Breitere Ringe lassen auf feuchtere oder wärmere Jahre schließen, während schmälere Ringe auf Trockenheit, Kälte oder Stress hindeuten.
Zusätzlich dazu haben die Forschenden analysiert, wie viel Wasser in den See hinein und wieder hinaus geflossen ist. Hunderte Flüsse und Bäche versorgen den Baikalsee mit frischem Wasser. Nur ein einziger Fluss transportiert Wasser in Richtung Arktischem Ozean.
Trendumkehr seit 2017
Mithilfe der Jahresringe und der Wassermenge in den Flüssen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Entwicklung des Baikalsees über 343 Jahre rekonstruiert. Die schwerste Dürrephase hat der Süßwasserspeicher von 1995 bis 2016 erlebt. Die Hälfte aller schlimmen Trockenjahre war nach dem Jahr 1900. Inzwischen hat sich der Trend komplett gedreht: Seit 2017 erholt sich der See so stark wie noch nie in den vergangenen 343 Jahren, die Flüsse führen mehr Wasser.
Die Forschenden vermuten, dass die Erholung des Sees mit Veränderungen der Wetterverhältnisse zusammenhängt. Laut ihnen könnte das mit der Erderwärmung zusammenhängen, die in der Arktis regional und vorübergehend abgeschwächt war. Das könnte Strömungen so verändert haben, dass mehr Feuchtigkeit in Richtung Baikalsee transportiert wurde.
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