Trendumkehr seit 2017

Mithilfe der Jahresringe und der Wassermenge in den Flüssen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Entwicklung des Baikalsees über 343 Jahre rekonstruiert. Die schwerste Dürrephase hat der Süßwasserspeicher von 1995 bis 2016 erlebt. Die Hälfte aller schlimmen Trockenjahre war nach dem Jahr 1900. Inzwischen hat sich der Trend komplett gedreht: Seit 2017 erholt sich der See so stark wie noch nie in den vergangenen 343 Jahren, die Flüsse führen mehr Wasser.