Ein österreichisches Quartett verzichtet auf eine Teilnahme an der Schwimm-Weltmeisterschaft in China. Der Fokus liegt bereits auf der kommenden Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2028.
Schwimmer Luka Mladenovic verzichtet auf einen Start bei der in zwei Wochen beginnenden Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Peking. Neben dem 22-jährigen Salzburger, der im August bei der Langbahn-EM in Paris über 200 m Brust die Bronzemedaille gewonnen hatte, entschieden sich auch Martin Espernberger, Simon Bucher und Iris Julia Berger gegen die Reise zu den Titelkämpfen von 1. bis 6. Dezember in China. Das teilte der Österreichische Schwimmverband am Dienstag mit.
Der Fokus liege auf der Qualifikationsphase für Olympia 2028, die im März 2027 beginnt. „Peking ist daher nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach LA 2028“, sagte OSV-Sportdirektor Jakub Maly. In China sei mit „ein paar Semifinal- und Finalteilnahmen“ zu rechnen. „Bei der heutigen Leistungsdichte ist in einem WM-Finale diesmal zwischen Platz zehn und einer Medaille alles möglich.“
Auf Universitäten im Einsatz
Bei den Männern besteht das OSV-Aufgebot aus sieben Athleten (Lukas Edl, Christian Giefing, Heiko Gigler, Luca Karl, Bernhard Reitshammer, Christopher Rothbauer, Noah Zemansky), bei den Frauen wird aus heimischer Sicht einzig Marlene Kahler am Start stehen. Berger verzichtet wegen leichter Rückenprobleme auf die WM, Mladenovic und Espernberger sind auf ihren Universitäten in den USA im Einsatz.
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