Schwimmer Luka Mladenovic verzichtet auf einen Start bei der in zwei Wochen beginnenden Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Peking. Neben dem 22-jährigen Salzburger, der im August bei der Langbahn-EM in Paris über 200 m Brust die Bronzemedaille gewonnen hatte, entschieden sich auch Martin Espernberger, Simon Bucher und Iris Julia Berger gegen die Reise zu den Titelkämpfen von 1. bis 6. Dezember in China. Das teilte der Österreichische Schwimmverband am Dienstag mit.