Minister ist Diskussionen „leid“

Karner sagte, er „sei es leid, zu diskutieren. Es wurde jahrzehntelang diskutiert. Politisch Verantwortliche sind auch dazu da, Entscheidungen zu treffen.“ Er könne nicht mitansehen, wie jedes Jahr Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Der „Story der Schlepper“ müsse eine Gegenerzählung entgegengehalten werden. Der Migrationsdruck auf Europa müsse gesenkt werden. Das geplante Zentrum werde für abgelehnte Asylwerber eingerichtet. Straftäter seien nicht die Zielgruppe. Straftäter sollen in ihr Heimatland abgeschoben werden, stellte Karner klar.