Stars wollen endlich gewinnen

Unter der Flagge von Aston Martin wird das Fahrzeug als „Dreadnought“ und mit klassische britischem „Racing Green“ an den Start gehen. Alonso freut sich auf Abwechslung, nachdem es für den zweifachen Weltmeister in der Formel 1 heuer desaströs lief: „Ich wollte die Herausforderung annehmen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr bestreiten. 2020 war die Dakar eine der anspruchsvollsten und schönsten Erfahrungen meiner Karriere.“