Formel-1-Frust ade! Fernando Alonso wird die Winterpause für seine Rückkehr zur Rallye Dakar nutzen und muss dafür nicht einmal den Arbeitgeber wechseln. Aston Martin hat sich für das neue Projekt zwei weitere Kapazunder gesichert.
Fernando Alonso hatte schon vor Wochen „große Neuigkeiten“ im Hinblick auf die Rallye Dakar angekündigt. Nun ist klar, was er damit gemeint hat: Aston Martin wird im Jänner erstmals beim Klassiker antreten und hat sich drei hochkarätige Fahrer geangelt: Neben Alonso werden auch Motorsport-Legende Sebastien Loeb und Lucas Moraes, im Vorjahr Rallye-Raid-Weltmeister, für die britische Marke Gas geben.
Aston Martin hat dafür aber kein eigenes Offroad-Modell entwickelt, sondern greift auf das Konzept des Dacia Sandriders zurück. Diese Fahrzeuge wurden von der britischen Prodrive-Motorsportschmiede entwickelt, die nun auch den Einsatz von Aston Martin betreut. Die Erfolgsaussichten sind damit nicht schlecht: Dacia holte im Jänner dank Nasser Al-Attiyah erstmals den Gesamtsieg bei der Rallye Dakar, zog sich daraufhin aber aus dem Sport zurück.
Ich wollte die Herausforderung annehmen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr bestreiten.
Fernando Alonso
Stars wollen endlich gewinnen
Unter der Flagge von Aston Martin wird das Fahrzeug als „Dreadnought“ und mit klassische britischem „Racing Green“ an den Start gehen. Alonso freut sich auf Abwechslung, nachdem es für den zweifachen Weltmeister in der Formel 1 heuer desaströs lief: „Ich wollte die Herausforderung annehmen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr bestreiten. 2020 war die Dakar eine der anspruchsvollsten und schönsten Erfahrungen meiner Karriere.“
Damals war Alonso in einem Toyota Hilux unterwegs, belegte nach einigen Problemen aber nur den 13. Rang. Auch Neo-Teamkollege Loeb würde sich gerne mit der Rallye Dakar versöhnen. Der neunfache Rallye-Weltmeister konnte den Klassiker in zehn Versuchen noch nie gewinnen. Loebs Vorteil: Er fuhr den Wagen als Dacia bereits bei den letzten beiden Auflagen.
Heuer findet die Rallye Dakar erstmals seit 2007 wieder in Europa und Afrika statt. Der Start erfolgt am 10. Jänner an der portugiesischen Algarveküste, der Zieleinlauf ist für 23. Jänner in der marrokanischen Hauptstadt Marrakesch geplant. Unter anderem zählen auch Matthias Walkner und Mark Mateschitz wieder zu den Teilnehmern.
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