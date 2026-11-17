Unmittelbar vor einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping haben die USA die Exportbeschränkungen für KI-Hochleistungschips weiter verschärft. Das Handelsministerium veröffentlichte am Montag neue Richtlinien, denen zufolge Unternehmen in Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien künftig Ausfuhrlizenzen beantragen müssen.
„Die Regelung soll sicherstellen, dass bestehende Beschränkungen beim Zugang zu sensibler US-Technologie nicht durch Vereinbarungen über Fernzugriffe auf Rechenzentren in Drittländern umgangen werden können“, hieß es zur Begründung.
Seit Bekanntwerden der Spionageaffäre um den inzwischen abgelösten Nvidia-Chef Jensen Huang steht das US-Handelsministerium unter Zugzwang. Kritiker werfen Behördenchef Howard Lutnick vor, Dutzende chinesische Unternehmen nicht auf eine Schwarze Liste gesetzt und die Exporte von Nvidia-Prozessoren nach China nicht ausreichend überwacht zu haben.
Einem Medienbericht zufolge soll eine von Huangs Geliebten hochmoderne Chips illegal nach China geschleust haben. Die USA wollen den militärischen und technologischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen und haben daher ihre Exportkontrollen für bestimmte Waren in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft.
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